Чому гальмує мобільний інтернет: причини, про які більшість навіть не здогадується

Коли інтернет на смартфоні або через USB-модем працює повільно перші думки, які спадають на думку: перевантажилася стільникова станція, поганий сигнал або просто оператор урізав швидкість на тарифі. Справді, 90% всіх випадків так чи інакше укладаються в цей короткий список, але не все так просто.





Бувають ситуації, коли навіть досвідчені інженери розводять руками, а знайти рішення вдається лише після скрупульозного аналізу сигнального обміну та виїзду до клієнта.

Абонентські характеристики

Інформація про те, яку швидкість можна надати конкретному абоненту, зберігається відразу в двох місцях: базі даних оператора та SIM-карті. Бувають ситуації коли через збій або некоректне оновлення максимальна швидкість передачі даних на SIM-карті виявляється істотно нижче стандартної.

Аж до того, що там можуть бути лічені сотні кілобіт на секунду. І в якій би технології чи місці ви не опинилися швидкість буде гірше не куди.

Ще один варіант проблеми, коли на SIM не вистачає місця для зберігання даних або виявляється відключеною технологія 3G або 4G. Все це неминуче позначатиметься на швидкості мобільного інтернету і єдиний шлях рішення – заміна SIM.

Зовнішня перешкода

У сучасному світі багато організацій та відомств намагаються убезпечити себе від зовнішнього прослуховування або витоку інформації зсередини. Найпоширеніший спосіб передачі даних для зловмисників – бездротовий. Тому логічним методом боротьби є встановлення джерела радіоперешкод, по-простому – глушилки.

Так бувають ситуації коли потужність таких глушилок істотно перевершує розумні межі і починає заважати бездротовим пристроям далеко за периметром, що охороняється. У такому разі знайти та усунути проблему буває далеко не просто і без залучення наглядових органів просто неможливо.

Ще один незвичайний варіант створення перешкод – коли робота сусіднього оператора шкодить роботі іншого. У 100% випадків це відбувається ненавмисно, але ситуації коли помилково антени різних операторів ставили дуже близько один до одної і перекривали сектор – дійсно бувають.

Налаштування обладнання

Усі оператори намагаються стежити за параметрами та налаштуваннями роботи свого обладнання. Не лише базових станцій, а й транспорту, баз даних, центральних елементів. Але таких налаштувань безліч і в процесі експлуатації іноді виявляються дуже ексклюзивні збої, які складно вирахувати.

Один з варіантів, коли трафік передачі даних міститься в чергу з довгим очікуванням, або розмір пакетів, що передаються від станції, перевищує максимально допустимий на транспортному обладнанні. Причина може бути лише в одному параметрі, а виявити кореневе джерело буває можливо лише після тривалого аналізу трейсів та логів роботи.

Ці причини лише мала частка можливих проблем.І чим більше технологій та різного обладнання буде з’являється у мережах операторів – тим складніше шукати причини проблем.