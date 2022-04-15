Чи потрібний VPN для перегляду потокового відео?

VPN має велику кількість варіантів використання, від відвідування заблокованих ресурсів до перегляду потокового відео на сервісах, у яких встановлено заборону за територіальною ознакою. Справа в тому, що багато стрімінгових платформ на кшталт Netflix накладають регіональні обмеження на перегляд контенту. Але чи є сенс використовувати VPN для цієї мети?





Якщо коротко, то так, якщо ви хочете переглянути фільм або серіал, недоступний у вашому регіоні, вам допоможе VPN. Можна не займатися завантаженням піратських копій.

Через певні умови ліцензійних угод та прав на потокову передачу багато стрімінгових платформ не можуть повсюдно пропонувати певний контент. Наприклад, ви можете подивитися якийсь фільм на Netflix , будучи в США , але з іншої країни він буде вам недоступний.

За допомогою VPN ви можете обійти ці обмеження, оскільки сервіс вважатиме, що ви заходите на сайт із «правильного» місця. Проте, наскільки це законно?

Доступ до контенту на стримінгових платформах за допомогою VPN часто плутають із піратством. Але перегляд контенту, на який накладено географічні обмеження, з використанням VPN є легальним, оскільки ви переглядаєте його на самій стрімінговій платформі. Іншими словами, сервіс сам надає фільм або серіал, який ви дивитеся. Коли платформа пропонує ліцензійний контент у каталозі іншої країни, це не піратство.

Однак є одна проблема. Хоча закон не вважає перегляд фільмів за допомогою VPN нелегальним, деякі сервіси мають і свої умови.

Наприклад, використання VPN для перегляду контенту з обмеженим доступом суперечить умовам Netflix. Сам сервіс може заблокувати ваш обліковий запис, якщо виявить каверзу. Таких випадків не так багато, проте вони все ж таки мали місце.

Щоб дивитися фільми через VPN, вам знадобиться сервіс із надійним шифруванням та серверами в тій країні, звідки можливий перегляд. А в деяких VPN-сервісах є окрема опція для конфіденційного перегляду фільмів, але зазвичай вона платна.

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