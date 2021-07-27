Результати дослідження розповіли про небезпеку частого перегляду телевізора

Люди, які багато дивилися телевізор в середньому віці, зазнали сильного зниження когнітивних функцій в старості, з’ясували американські вчені. Когнітивні здібності дозволяють людині думати, міркувати, запам’ятовувати і спілкуватися.





Було проведено три дослідження. У них порівняли показники, пов’язані з функціонуванням головного мозку, глядачів телепередач різного віку.

Виявилося, що люди, які повідомили про перегляд помірної або великої кількості телепередач у віці 40, 50 і 60 років, зазнали більш сильного зниження когнітивних функцій і стали володарями меншого обсягу сірої речовини в мозку у віці 70 і 80 років у порівнянні з тими, хто мало дивився ТВ в середньому віці.

За словами дослідників, сіра речовина бере участь у багатьох функціях мозку, включаючи управління м’язами, зір, слух і прийняття рішень. Прийнято вважати, що чим вище обсяг сірої речовини, тим кращими когнітивними навичками володіє людина.

Перегляд телевізора може представляти певні ризики для людини через малорухливу поведінку під час цього процесу, вважає провідний автор одного з досліджень Райан Догерті. За його словами, перегляд телепередач – це пасивна поведінка, що не вимагає значного когнітивного стимулювання.

Як проводили дослідження

У дослідженнях використовувалися дані, зібрані ще в середині 1980-х років, коли учасникам було від 45 до 64 років. У той час їх запитали, скільки часу вони дивляться телевізор у вільний час. У відповідях було: «ніколи / рідко» (низький рівень перегляду телевізора), «іноді» або «часто / дуже часто» (високий рівень перегляду ТБ). Крім цього, люди пройшли особливі когнітивні тести і їм зробили МРТ головного мозку. Таку ж процедуру провели з цими людьми в 1990-х роках і в період з 2011 по 2013 рік.

Люди, які повідомляли про середній або високий рівень перегляду телевізора в середньому віці, зазнали на 7% більше зниження когнітивних функцій (на основі результатів їх тестів) за 15-річний період в порівнянні з тими, хто повідомив про низький рівень перегляду телевізора.

У порівнянні з людьми, які повідомили про низький рівень перегляду телепрограм, у тих, хто повідомив про середній або високий рівень перегляду, більш ніж десять років по тому обсяг сірої речовини був нижче, що вказує на більш серйозне погіршення стану мозку.

«Наші результати показують, що тривалий перегляд телевізора, який можна віднести до одного з видів малорухливої поведінки, пов’язаний з погіршенням когнітивних функцій і маркерів здоров’я мозку», – говорить один з авторів дослідження професор Прія Палті. Таким чином, якщо ви хочете підтримувати оптимальне здоров’я мозку, потрібно дивитися ТБ якомога менше.