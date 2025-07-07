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Прикладати чи вставляти картку: як краще платити в українських магазинах

Сучасна банківська картка може підтримувати три варіанти оплати

GSMinfo07.07.2025
Оплата в магазині

Сучасні банківські картки хороші тим, що є два способи оплати: прикласти картку до терміналу (або банкомату) або ж вставити безпосередньо в пристрій. У цій статті ми розберемося, який спосіб оплати як працює і як діяти краще.

Взагалі, сучасна банківська картка може підтримувати три варіанти оплати, крім описаних вище, може бути ще один: за допомогою магнітної смуги. Але цей спосіб вже давно застарів і може бути в теорії використаний на морально застарілих терміналах. Його ми розглядати вже не будемо, так як більшість оплачує двома способами.

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Технічна різниця

Коли ми прикладаємо картку до терміналу, то це називається безконтактною оплатою – працює система за технологією NFC. Дана технологія підтримує обмін даними на відстані до 10 см. Найголовніший плюс даного способу оплати в тому, що процес займає приблизно 1–2 секунди. Під час процесу оплати картка передає дані терміналу, відбувається авторизація і з рахунку списуються грошові кошти. Як правило, для невеликих сум не потрібно вводити PIN-код, але все залежить виключно від налаштувань банку.

NFC

Крім NFC картка ще має і чіп, який працює за EMV-технологією. Коли ви вставляєте картку в термінал, відбувається фізичне з’єднання з контактами на картці: таким чином картка і термінал обмінюються даними. Весь процес займає досить багато часу: після вставки картки термінал повинен ініціалізувати чіп картки. Також в більшості випадків потрібно буде ввести PIN-код для підтвердження операції.

Процес оплати через NFC або EMV-чіп схожий – при кожній оплаті генерується одноразовий і унікальний код, який практично неможливо підробити. Фактично, єдиним плюсом оплати через вставку в термінал є додатковий захист за допомогою PIN-коду.

Фактично, обидва способи оплати працюють однаково і ступінь захисту транзакції дуже високий. Знову ж таки, при безконтактній оплаті є ризик перехоплення даних – у нас в країні таке не практикується, але в інших країнах були помічені скримери: люди, які за допомогою спеціальних терміналів з удосконаленими антенами можуть списати гроші з банківської картки іншої людини. Наприклад, в транспорті.

Мінус безконтактного способу ще полягає в тому, що якщо ви втратите банківську картку, то нею може скористатися інша людина. Так, є обмеження по сумі, але декілька сотень гривень ви точно можете втратити.

На жаль, випустити картку без можливості безконтактної оплати неможливо: банки відмовилися від таких карток і випускають весь пластик з чіпом NFC. Але деякі банки можуть надавати можливість відключити цей спосіб оплати. Тому, якщо є такий страх, то можна спробувати уточнити або подивитися в кабінеті банку, чи є така можливість. Також можна для банківської картки використовувати спеціальний захищений чохол: списати гроші, провівши терміналом по кишені, в цьому випадку буде неможливо.

Висновок: безконтактна оплата і контактна в принципі нічим між собою не відрізняються, крім введення PIN-коду.

А що ще є?

Є ще три способи оплати: за допомогою погляду (необхідно «здати» біометрію), смартфона з NFC і QR-коду. Оплата за допомогою біометрії досить надійна: поки що невідомі випадки в нашій країні, коли біометричні дані підміняли. Але подібне не за горами: за допомогою штучного інтелекту, можливо, скоро подібне і буде, але поки точно не відомо.

Оплата за допомогою NFC в смартфоні схожа з безконтактною оплатою карткою – досить надійний спосіб, якщо у вас сучасний смартфон: серйозних випадків крадіжки грошей не було.

А ось з оплатою за QR-кодом можна просто допустити помилку. Наприклад, ви скануєте не той QR-код, і оплата може пройти на «ліві» реквізити. Добре, якщо ви зчитуєте код з монітора магазину, а ось з наклейки – тут потрібно бути вже обережним. Були випадки, коли зловмисники клеїли свою наклейку для оплати, і грошові кошти йшли на чужий рахунок.

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GSMinfo07.07.2025
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