Стало відомо, де живуть найтовстіші в світі жінки

У 2020 році з’ясувалося, що істотна зайва вага, яка створює проблеми, є більш ніж у 2 мільярдів жителів планети.





В історії ставлення до пишних форм неодноразово змінювалося. У різні епохи і в різних народів пишні жіночі фігури викликали суперечливі почуття від захвату до засудження.

Але в сучасному світі є країни, де зайва вага мешканок уже не питання естетики, а реальна проблема, а то й національне лихо.

Де живуть найповніші жінки світу? Як до їх зайвої ваги ставляться у країні? Чому в деяких державах надмірну вагу прирівняли до питань національної безпеки?

Країна бургерів

Незважаючи на всю престижність у США здорового способу життя та спортивності, кожна третя американка страждає на ожиріння.

Причина — традиційний для Америки фастфуд із надлишком солі, калорій та жиру. Їжа низької якості та звички в їжі у поєднанні з переважно офісним характером роботи робить середньостатистичну американку товстункою з малорухливим способом життя.

Саме в США проживає більшість рекордсменок за вагою, чиє ожиріння можна вважати екстремальним: Сюзанна Еман – 330 кг, Донна Сімсон – 273, Майра Росалес – 500 та інші. Відносяться вони до зайвої ваги по-різному. Одні роблять все для схуднення – від операцій до жорстких дієт. Інші ведуть успішні блоги, заробляючи гроші на своїй повноті.

Небагаті містянки

Футбольні вболівальниці

У Мексиці надмірну вагу мають 70%. А для кожної третьої мексиканки це вже не просто десяток кг понад норму, а реальна проблема.

Переважно повні – небагаті мешканки великих міст. У сільській місцевості мексиканці харчуються натуральною їжею власного виробництва та й активно фізично працюють. А ось небагаті городянки змушені часто харчуватися дешевою їжею з надлишком вуглеводів та солі.

Інші стандарти

В Арабських Еміратах зайву вагу має кожна шоста мешканка. Тут дуже багато повних чоловіків. Як араби і арабки примудряються отримати ожиріння при спекотному кліматі і досить здорових звичках у харчуванні – загадка. Можливо, на це є генетичні пояснення. Так переважно особливо схильні до надмірної ваги місцеві пакистанки.

Але повні мешканки ОАЕ традиційно задоволені собою і не мають наміру змінюватися. Арабським чоловікам повні жінки переважно подобаються. А засуджувальних поглядів мусульманки не побоюються. Під паранджою фігуру все одно не розгледіти.

Острів “пампушок”

Королівство Тонго

Число жителів королівства Тонго в Тихому океані – лише 100 тисяч. 80% населення мають ожиріння. Острівне королівство – сумний антирекордсмен за кількістю смертей через хвороби, викликані надмірною вагою.

Проблема ожиріння у Тонго виникла нещодавно. Ще 40-50 років тому місцеві красуні харчувалися рибою, овочами, фруктами та кокосами. І були стрункими! Але постачання дешевої баранини та індичатини з Австралії та Нової Зеландії повністю змінили схему харчування мешканок Тонго. І кількість випадків ожиріння почала стрімко зростати.

Пішими прогулянками по зайвій вазі!

Але найсумніше становище у державі Науру. Наприкінці ХХ століття маленька країна спочатку різко розбагатіла, а потім також швидко збідніла. Але за цей час встигла приохотитися до жирної та калорійної західної їжі замість традиційної дієтичної морської риби.

Аеропорт Науру

Сьогодні значна частина активного населення виїхала, на острові залишилися лише найбідніші верстви, які активно заїдають і запивають стрес від економіки, що руйнується, і неблагополуччя. На острові 24 кв. км. живуть менше ніж 20000 осіб. 94% із них мають ожиріння. Місцевих мешканок із вагою менше 100 кг фактично немає. Влада б’є на сполох, пропагує спорт, зокрема організовує піші прогулянки по пустій ​​смузі місцевого аеродрому. Але нічого не допомагає.