В Україні очікується здорожчення майже всіх брендів смартфонів, окрім iPhone і Samsung

Дефіцит напівпровідників, який підкосив виробництво автомобілів, відеокарт, ноутбуків і побутової техніки, добрався і до смартфонів. Виробники почали відчувати нестачу комплектуючих і стали скорочувати географію поширення мобільників і підвищувати ціни на них. Наприклад, деякі мобільники Xiaomi подорожчали майже на 10%. В Україні теж гряде подорожчання смартфонів, і початися воно може в найближчі кілька тижнів.





Смартфони на вагу золота

В Україні та інших країнах світу в другій половині 2021 р очікується помітне зростання цін на смартфони, пише The Wall Street Journal (WSJ). Фахівці видання пов’язують це з дефіцитом мікросхем, який раніше вдарив по виробництву інших пристроїв, в тому числі відеокарт, побутової техніки та автомобілів.

За даними WSJ, в першому півріччі 2021 р дефіцит компонентів майже не торкався сфери смартфонів. Тепер же їх нестача змушує виробників скорочувати виробництво і підвищувати ціни. Навіть ті компанії, які запаслися мікросхемами на кілька місяців вперед, починають зазнавати труднощів.

Деякі бренди скорочують не тільки випуск нових апаратів, а й географію поширення. І так робив інтернет-гігант Google – він заявив, що його смартфон Pixel 5a буде продаватися виключно в США і Японії, хоча моделі попереднього покоління завозилися і в інші країни.

Купівля нового смартфона стає все більш витратним заходом

Компанія Xiaomi, в II кварталі 2021 р піднялася на друге місце за обсягами відвантажень смартфонів, змістивши з нього Apple, пішла іншим шляхом. Вона поки що не скорочує список країн, в яких продає свої мобільники, але при цьому підвищує ціни на них. Це особливо видно на прикладі моделі Redmi Note 10.

На момент прем’єри Redmi Note 10 оцінювався в $ 161. Тепер же його ціна становить $ 174, що відповідає 8-відсотковому здорожчанню.

Xiaomi також практикує затримки з поставками своїх апаратів. WSJ пише, що флагманський камерофон Mi 11 Ultra надійшов у продаж лише кілька днів тому, хоча його прем’єра, як повідомляв CNews, відбулася ще в березні 2021 р

Ситуація в Україні

За даними WSJ з посиланням на аналітиків Strategy Analytics, середня оптова ціна на смартфони в період з квітня по червень 2021 р зросла на 5%, компанію. Дослідницька компанія CounterPoint надає схожі дані.

Українці можуть відчути на собі зростання вартості смартфонів в найближчому майбутньому. За прогнозами експертів ринку подорожчання смартфонів в Україні почнеться до жовтня-листопада 2021 року. Ціни підуть вгору після численних літніх акцій. Ритейлери заздалегідь готують собі грунт для передноворічних розпродажів, щоб у цей період створити видимість знижок.

Восени потрібно бути особливо обережними при покупках і перевіряти ціни в каталогах онлайн-агрегаторів, а в ідеалі ще дивитися на динаміку за кілька тижнів перед покупкою через збережені копії сторінок в пошукових системах або спеціальні розширення браузерів / додатки. Як сильно подорожчають мобільники, достеменно невідомо.

Коливання цін поки невелике. Надалі зростання цін буде залежати від того чи збережеться на ринку дефіцит комплектуючих і від стабільності курсу валют.

Samsung і Apple «в будиночку»

WSJ пише, що дефіцит компонентів в даний час в повній мірі почали відчувати на собі майже всі виробники смартфонів. Брак комплектуючих не торкнувся поки лише компаній Apple і Samsung.

У разі Apple дефіцит поки не торкнувся жодну з моделей iPhone, що випускаються в даний час. З Samsung все трохи інакше – тут мова йде тільки про флагманські апарати високого цінового сегмента, так що не виключено, що моделі лінійок A-series і M-series середнього і бюджетного рівня в недалекому майбутньому теж почнуть дорожчати.

Українці зможуть перечекати зростання цін

Подорожчання смартфонів, в тому числі і доступних апаратів Xiaomi лінійки Redmi, багато українців зможуть перечекати без шкоди для їхнього гаманця. В останні роки в Україні виник тренд на збільшення терміну користування мобільними пристроями. Якщо в 2020 році середній термін заміни апарату становив два роки, то в 2021 році він збільшився до трьох років.

Щоб без будь-яких компромісів користуватися смартфоном протягом такого тривалого за сучасними мірками терміну, українці стали частіше віддавати перевагу дорогим пристроям. У порівнянні з першим півріччям 2020 року в першій половині 2021 р середня вартість смартфонів в Росії зросла на 44% і склала 8 800 гривень.

Українці також стали частіше купувати смартфони Apple. За той самий період їх середня ціна виросла на 26% і склала 29 тис. грн.