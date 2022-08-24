Підбірка кращих гаджетів для дітей до 10 років

У 2022 році гаджети є невід’ємною частиною життя сучасної людини. Ними користуються навіть діти. Однак, самі собі девайси вони купувати не можуть, тому це завдання лягає на плечі дорослих. Які саме пристрої підійдуть дитині до 10 років як подарунок? Давайте розбиратись.





№5 – Xiaomi Mi Band 6

Ціна: 1299 гривень

Один із найвигідніших фітнес-браслетів за співвідношенням ціни та якості на ринку. Він оснащений 1.56-дюймовим AMOLED-екраном, який залишається читаним навіть при прямому потраплянні сонячних променів. Крім того, дисплей можна кастомізувати як завгодно – для моделі доступно більше сотні різноманітних циферблатів. Все це доповнюється вологозахистом 5 бар, точною роботою датчиків та зручним ремінцем.

№4 – JBL GO 3

Ціна: 1200 гривень

Мініатюрна бездротова колонка, яка однозначно сподобається дитині. Корпус гаджета захищений за стандартом IP67, а для з’єднання зі смартфоном передбачено Bluetooth 5.1. Повного заряду вистачає на 5 годин роботи, а якість звуку для своєї вартості більш ніж гідна. На високій гучності брязкіт відсутній і є навіть натяк на бас.

№3 – Syma Z3

Ціна: 4000 гривень

Яскравий квадрокоптер, який точно сподобається дитині. У нього є функції автозльоту та автопосадки, а також політ заздалегідь заданою траєкторією. Повного заряду вистачає на 8 хвилин польоту, а керувати коптером можна як за допомогою комплектного пульта, так і через смартфон. Ще один козир моделі – можливість записувати відео у HD-форматі.

№2 – Redmi 9A

Ціна: 4299 гривень

Хороша модель, яку цілком можна розглядати як перший телефон школяра. Вона обладнана 6.53-дюймовим дисплеєм з HD+ роздільною здатністю та ємним акумулятором на 5000 мАг, якого спокійно вистачить на цілий день автономної роботи. Є й непогана камера на 13 МП, здатна робити фотографії прийнятної для такої вартості якості.

№1 – Huawei Watch Kids 4 Pro

Ціна: 4500 гривень

Розвинений розумний годинник для дітей з корпусом, захищеним від вологи та пилу за стандартом IP68. Також у ньому встановлений яскравий 1.41-дюймовий AMOLED-дисплей, який не блисне на сонці і має 8 ГБ вбудованої пам’яті для зберігання музики. З інших переваг – ємний акумулятор на 800 мАг, можливість здійснювати дзвінки та записник на 200 номерів.