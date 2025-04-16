Кінець легенди: 775 сокет більше неактуальний і ось чому

775 сокет – легенда. З цим ніхто не сперечається, хоча б тому, що платформа існує 20 років і досі в такому-сякому ходу. Хтось досі користується комп’ютером з Core Quad на борту і міняти не збирається – «навіщо, якщо під завдання його достатньо». Так-то воно так, але ось збирати комп’ютер на старій платформі з нуля – ідея не настільки хороша, як може здатися.

Про те, чому збирати на 775 сокеті не варто, ми сьогодні і поговоримо. Давайте, нарешті, поховаємо легенду.

Потужності вже ледь вистачає

Якщо у вас є комп’ютер на 775 сокеті і ви ним користуєтеся на постійній основі, то напевно помічали: навіть у браузері йому вже важко. Навантаження на процесор у простих завданнях може доходити до 50-70%. Так, це не сто, і гальм у такому разі не буде, але якщо паралельно з браузером ви вирішите, припустімо, відкрити фотошоп – тут-то проблеми і почнуться.

Якими б потужними не були топові Xeon’и, з моменту їх виходу минуло майже 20 років. Більшість програм стали кратно важчими і, природно, ставатимуть важчими й надалі – це стосується не тільки браузерів і фотошопів, а й ігор, і навіть офісних програм. Знову ж таки, це не означає, що якщо у вас є збірка на Xeon’е, її вам обов’язково не вистачить, просто збирати з нуля вже морально застарілий комп’ютер, ну, не варто.

Та й у платформи 775, точніше, у більшості плат на 775 сокеті, доволі малий об’єм підтримуваної оперативної пам’яті, як правило, 8 гігабайт, рідше – 4 (на молодших платах) або 16 (на деяких Hi-End-платах). 8 гігабайт, якщо у вас стоїть оновлена Windows 10, ледь-ледь вистачає для звичайних завдань, на кшталт серфінгу в інтернеті, а плати з підтримкою 16 гігабайт пам’яті коштують несамовито дорого.

Підтримки сучасних технологій немає

При цьому жодна плата, якою б крутою вона не була, не має технологій, які доступні на сучасних платах. До них можна віднести слоти M.2, нові версії PCIe (на 775 ви обмежені версією 2.0), нові типи пам’яті (на 775 у кращому разі DDR3, частіше DDR2), TPM-модуль, якого на 775 сокеті немає, загалом, періодично ви згадуватимете про те, що ваш комп’ютер дещо обмежений порівняно з новими. А ще в більшості плат на 775 сокеті немає підтримки USB3, Bluetooth і Wi-Fi.

Начебто і не такий критичний мінус, тим паче, що як ігрову платформу 775 вже давно ніхто не розглядає, але технології ці потрібні не тільки іграм – Windows 11 на такий комп’ютер не стане (без танців з бубном), деякі програми відмовлятимуться запускатися, посилаючись на відсутність TPM-модуля, і таких нюансів ще купа.

Знову ж таки, це не критично, якщо у вас вже є комп’ютер на 775 сокеті, який вас повністю влаштовує і підходить для певних завдань, але якщо ви збираєте новий комп’ютер, то чому не подивитися на, назвемо це, «альтернативний» варіант?

Новіші платформи

Хороший комплект на 775 сокеті коштуватиме близько 1500-2000 тисяч гривень – за ці гроші ми отримаємо 4-ядерний Quad або Xeon, 8 гігабайт пам’яті DDR2 і більш-менш пристойну материнську плату. За ті самі гроші, якщо пошукати, можна знайти комплект на 1156 або 1155 сокеті – теж не молоді платформи, але з підтримкою PCIe 3.0, UEFI, USB 3.0, а іноді, якщо дуже пощастить, можна знайти навіть 1150 з M. 2-роз’ємом, щоправда, там буде в кращому разі Core i3, зате його можна буде в перспективі замінити на щось більш продуктивне.

З погляду збірки на перспективу, такий вибір буде значно кращим, ніж 775, але якщо удача – не ваша сильна сторона, можна подивитися найдешевші алі-комплекти на 2011 сокеті за ті ж 1-2 тисячі гривень. Вони пропонують, як правило, 8 Гб дешевої ECC DDR3, яку можна легко розширити до 16 Гб, та й процесор там значно бадьоріший – у найдешевших комплектах стоять Xeon 2420 на 6 ядер і 12 потоків – вже точно швидший, ніж Core Quad. Їх теж не варто розглядати як ігрову платформу (там і свої нюанси є), але як альтернативу 775 сокету – чому ні?

Загалом, так. 775 пора забути, навіть якщо його поки вистачає для ваших завдань. З кожним роком завдання стають важчими, а ось продуктивності у Xeon’ів і Quad’ів не додається, тому замість збірки на 775 сокеті варто розглянути новіші альтернативи – не надто дорогі, зате набагато продуктивніші.

У якому разі 775 все-таки можна розглянути?

По ходу статті я говорив, що не варто збирати старі комп’ютери з нуля, але якщо у вас уже є більш-менш бадьора платформа на гарній материнській платі – за порівняно невеликі гроші можна поставити топовий 4-ядерний Xeon, додати пам’яті та отримати офісну машинку або комп’ютер у гараж. Так, це буде не новий комп’ютер, але якщо і старий так-сяк виконував свої завдання, оновлений 775 зможе робити це набагато швидше, а вартість такого апгрейду – як похід у місцевий ресторан швидкого харчування.

Або, якщо у вас досить маленьке місто, де немає прийнятних за ціною платформ на 115X-сокетах, а часу на доставлення платформи з Китаю немає, то можна розглянути топові 775 під нескладні завдання, на кшталт мультимедіа-машини або як домашнє NAS-сховище, щоправда, виправдано це лише в тому разі, якщо у вас справді немає часу на доставлення китайського комплекту, оскільки він кратно краще підходить навіть для таких простих завдань.

А якщо пощастить знайти комп’ютер на топовому 775 за смішні гроші (на топовому Xeon, умовно, за 500 гривень), то додавши ще 500 на умовну GTX 750Ti або HD 7770, можна отримати комп’ютер за тисячу гривень, який потягне танки, КС або доту на мінімальних налаштуваннях. Це справедливо тільки в тому разі, якщо немає ніяких інших варіантів (наприклад, на 115X сокеті), і за умови, що комп’ютер на 775 дістається вам дуже дешево.