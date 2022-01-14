Тут добувають мільйони: екскурсія на майнінг-ферму

GSMinfo пропонує своїм читачам побувати на фермі чи то фабриці, де добувають біткоїни. Це вам не один комп’ютер, а тисячі та десятки тисяч, які вимагають до себе дуже серйозного відношення.





Комп’ютери розташовані або в основній будівлі:

Або у контейнерах:

Всі ці комп’ютери потребують електрики тому побудована спеціальна електролінія для постачання цієї фабрики. Електрики потрібно дуже багато. Ось один такий контейнер вимагає близько 1,5 Мегавата потужності – а контейнерів тут – ціле селище.

Аварійні дизель-генератори встановлені лише для серверів управління, тому що створити резервне живлення для всіх майнінгових комп’ютерів неможливо.

А ще комп’ютери виділяють дуже багато тепла під час роботи, яке необхідно кудись відводити. Найпростіше рішення (і ви знаєте) – поставити вентилятор і охолоджувати робочі плати повітрям.

Не можна сказати, що це занадто ефективно. Особливо влітку.

Тому частина комп’ютерів охолоджується водою. Фабрика має спеціальний басейн з водою (розміром трохи більше, що бувають у фітнес-клубах), де вода йде по колу.

Але найчастіше зараз використовують чудо-рідину Novec – обладнання в ній залишається сухим і спокійно працює. Температура кипіння такої рідини – близько 50С, далі пара збирається, охолоджується звичайною системою кондиціювання та рідина знову надходить на охолодження.

Ось так виглядають ванни з працюючими платами:

А це ви побачите, якщо піднімите кришку. Ось уже справді: “киплять на роботі”:

Повернемося до першого знімка. В прибудові до будівлі на першому поверсі встановлена ​​ціла шеренга трансформаторів. А на другому – градирні-охолоджувачі. І це лише для комп’ютерів у приміщенні, для контейнерів встановлені інші системи.

Пара від комп’ютерів збирається такими пристроями, які дуже нагадують “останнє зітхання Пана ПеЖе” з Кін-Дза-Дзи.

Кімнату управління на такій фабриці можна порівняти з диспетчерськими великих справжніх копалень.

А відстеженням температури блоків і контейнерів займається окремий оператор:

А ще комп’ютери ламаються і повністю виходять із ладу. Тому є обслуговуюча оперативна група працівників:

Є стратегічний запас запасних частин:

Він дозволяє робити не тільки поточний ремонт, а й мати спеціальний підрозділ. Це відділення займається тільки тим, що збирає спеціальні комп’ютери для майнінгу (для себе – на заміну і для розширення, і на продаж).

Багато економістів вважають біткоїни та інші цифрові валюти “неправильними”, оскільки вони не мають матеріальної підстави. Ми теж так думали, доки не побачили таку ферму. Для отримання криптовалюти треба витратити електрику, охолодження, працю людей, обладнання. І при подорожчанні електроенергії в якийсь момент невигідно буде видобувати біткоїн (якщо він теж не подорожчає).

І цифрові валюти не такі вже й екологічні, як доводять деякі “зелені”.