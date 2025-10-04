Розбираємось з eSIM: просте пояснення складної технології

З класичними сім-картами ми знайомі давно — вони з’явилися в далекому 1991 році і багато-багато років працювали і працюють в мобільних телефонах і смартфонах. Але технології не стоять на місці і, здається, класична «сімка» в найближчому майбутньому піде в минуле. У цій статті ми розглянемо, що таке сім-карта, а також сучасну технологію eSIM.

Що таке сім-карта?

Сім-карта необхідна для ідентифікації абонента в мережі мобільного оператора. Її ключове завдання — надання доступу до послуг зв’язку. Кожна карта має унікальний ідентифікатор IMSI, який пред’являється мережі при включенні телефону для перевірки легітимності абонента.

Важливою функцією є аутентифікація, яка забезпечує безпеку. За допомогою шифрування і обміну ключами карта підтверджує свою справжність мережі, а мережа — абоненту, що захищає від шахрайства.

«Сімка» також служить для зберігання інформації. На ній записуються ваш номер телефону, контакти телефонної книги, текстові повідомлення, дані про оператора зв’язку і PIN-код для розблокування.

Крім того, карта управляє доступом до додаткових послуг, таких як мобільний інтернет, роумінг та інші підключені опції.

Ви не повірите, але конструктивно сім-карта являє собою невеликий комп’ютер, в якому є процесор, постійна і оперативна пам’ять. Також сім-карта містить модуль шифрування і генератор випадкових чисел. Так, це мікрочіп, який має дуже схожу архітектуру з класичним комп’ютером.

За роки існування «сімки» сильно зменшилися в розмірах:

Звичайна — класична велика карта, яка була стандартом багато років. Зараз практично не використовується. Була розміром з банківську, використовувалася у великих телефонах;

— класична велика карта, яка була стандартом багато років. Зараз практично не використовується. Була розміром з банківську, використовувалася у великих телефонах; Micro — карта меншого розміру, де пластикова основа обрізана. Була популярна в епоху iPhone 4 і багатьох старих смартфонів і телефонів;

— карта меншого розміру, де пластикова основа обрізана. Була популярна в епоху iPhone 4 і багатьох старих смартфонів і телефонів; Nano — найменший і найпоширеніший на сьогодні формат. Це практично тільки чіп з мінімальною кількістю пластику навколо.

Головний мінус сім-карти в тому, що з роками карта деградує — пам’ять поступово зношується, і можливі проблеми як з інтернетом, так і зі зв’язком в цілому. Бажано раз на 10 років міняти сім-карту, тільки ось чи потрібно це робити, якщо технологія eSIM вже наступає на п’яти? Розберемося, що таке eSIM.

Що таке eSIM?

Якщо класична сім-карта є модулем, який вставляється в смартфон, то eSIM можна назвати віртуальною «сімкою». Багато хто помилково вважає, що eSIM реалізована програмно, але це далеко не так.

Це фізичний чіп, інтегрований безпосередньо в материнську плату пристрою на етапі виробництва. Його ключова відмінність від попередників — здатність до багаторазового перепрограмування. Якщо традиційна сім-карта є статичним ідентифікатором, то eSIM — це динамічний профіль, параметри якого можна змінювати дистанційно.

З технічної точки зору eSIM успадковує архітектурні принципи класичної сім-карти, яка представляє собою спеціалізований мікрокомп’ютер з криптографічним модулем, процесором і пам’яттю. Але нова технологія переносить ці функції на принципово інший рівень, забезпечуючи зберігання безлічі незалежних профілів операторів зв’язку в рамках єдиного апаратного модуля.

У eSIM є кілька важливих плюсів:

Можливість додавання декількох номерів відразу, кількість доданих залежить від оператора, який випустив eSIM. Можна вибрати різних операторів і різні тарифи;

Можливість отримувати номер без візиту до оператора стільникового зв’язку, процес проходить дистанційно;

eSIM ідеально підходить для туристів і мандрівників. При відвідуванні країни не потрібно переставляти сім-карту, так як вона вже закладена в пам’яті eSIM;

Можливість використання eSIM в різних системах розумного будинку, камерах, автономних датчиках, автосигналізаціях, шлагбаумах та інших пристроях.

Зараз eSIM підтримують не всі смартфони, але в майбутньому ситуація кардинально зміниться — фізична сім-карта більше не потрібна. До речі, від цього виграють і виробники смартфонів, адже слот під карту займає чимало місця всередині корпусу пристрою, тому це місце можна пристосувати для чогось іншого, наприклад, збільшити ємність акумулятора.

Які проблеми є з eSIM?

Технологія eSIM стикається з декількома серйозними проблемами при впровадженні. Основною складністю є вимоги регуляторів до використання вітчизняних алгоритмів шифрування в чіпах іноземного виробництва. Також зберігаються технічні проблеми — відомі випадки виходу з ладу модулів eSIM в деяких моделях смартфонів, що призводить до повної втрати зв’язку.

Істотним недоліком вважається складність перенесення профілю між пристроями в порівнянні зі звичайною SIM-картою. Не менш важливими є питання безпеки, оскільки дистанційна ідентифікація абонентів створює ризики несанкціонованого доступу. Якщо фізичну SIM-карту неможливо отримати без особистого візиту з паспортом, то eSIM випускається дистанційно — хакери вже, звичайно, раді, але все залежить, звичайно ж, від захисту технології і від виробників смартфонів та інших девайсів (хоча, в 2025 році в Росії перенесення eSim стало проблемою і без візиту в офіс також майже неможливе).

Додатковою проблемою стали побоювання операторів зв’язку щодо можливого блокування зарубіжного ПЗ для управління eSIM-профілями в умовах міжнародних обмежень, що стимулює розробку вітчизняних рішень в цій області.

Але незважаючи на всі мінуси, безсумнівно, за технологією майбутнє — а всі недоліки і нюанси будуть з часом усунені. Втім, eSIM працює вже досить давно, і особливо сильних проблем помічено не було.