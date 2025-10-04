Новини
Готуємось до рівня G1: завтра Україну накриє магнітна буря
У неділю, 5 жовтня, на Землі прогнозується підвищена сонячна активність, яка може викликати незначні магнітні коливання. За даними астрономів, ймовірність магнітної бурі становить близько 36%, але мова йде про бурю слабкої інтенсивності — рівень G1 (Kp5) за міжнародною шкалою.
🕓 Коли очікується пік активності
Найбільш відчутні коливання прогнозуються у ранкові години.
- Близько 03:00 очікується збудження магнітосфери, індекс активності сягне Kp4.
- Цей рівень триматиметься до 09:00, після чого активність поступово знизиться до Kp3, що відповідає спокійному стану магнітного поля Землі.
☀️ Що означає рівень G1
Рівень G1 вважається найслабшою магнітною бурею. У цей час можуть спостерігатися незначні збої в роботі радіозв’язку, GPS або підвищена чутливість у метеозалежних людей. Проте для більшості населення подія пройде практично непомітно.
💡 Поради метеозалежним
Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:
- уникати перевтоми та стресів;
- зменшити фізичні навантаження;
- пити більше води;
- забезпечити достатній сон і відпочинок.
Також бажано відкласти важливі рішення та поїздки, якщо ви чутливі до змін погоди.