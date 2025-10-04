Готуємось до рівня G1: завтра Україну накриє магнітна буря

У неділю, 5 жовтня, на Землі прогнозується підвищена сонячна активність, яка може викликати незначні магнітні коливання. За даними астрономів, ймовірність магнітної бурі становить близько 36%, але мова йде про бурю слабкої інтенсивності — рівень G1 (Kp5) за міжнародною шкалою.

🕓 Коли очікується пік активності

Найбільш відчутні коливання прогнозуються у ранкові години.

Близько 03:00 очікується збудження магнітосфери, індекс активності сягне Kp4 .

очікується збудження магнітосфери, індекс активності сягне . Цей рівень триматиметься до 09:00, після чого активність поступово знизиться до Kp3, що відповідає спокійному стану магнітного поля Землі.

☀️ Що означає рівень G1

Рівень G1 вважається найслабшою магнітною бурею. У цей час можуть спостерігатися незначні збої в роботі радіозв’язку, GPS або підвищена чутливість у метеозалежних людей. Проте для більшості населення подія пройде практично непомітно.

💡 Поради метеозалежним

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

уникати перевтоми та стресів;

зменшити фізичні навантаження;

пити більше води;

забезпечити достатній сон і відпочинок.

Також бажано відкласти важливі рішення та поїздки, якщо ви чутливі до змін погоди.