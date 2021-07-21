Чому в 2021 році якість телефонних дзвінків “залишає бажати кращого”

Ще в 1876 році, коли вперше був винайдений телефон, ніхто не міг придумати пристрій розміром не більше людської долоні, який дозволив би людям розмовляти один з одним за відстані тисяч кілометрів.





Телефони в той час мали проводи, але та ж сама технологія, тобто розмова по дротах на великі відстані, стала практично застарілою. Щоб уявити це в перспективі, уявіть собі телефонну мережу з проводами, що проходять через села, міста і навіть цілі країни.

Переклад: “Деякі речі просто не мають сенсу”

Не кажучи вже про телефонні проводи, все ще дивно, як швидко телекомунікаційні технології покращилися в останні роки.

Однак, є одна річ, яка, схоже, не покращилася так сильно, як можна було б очікувати, – це якість голосу “звичайних” телефонних дзвінків. Під “звичайними” маємо на увазі телефонні дзвінки, які ви здійснюєте, набираючи чийсь номер, а не голосовий виклик через додатки, такі як Messenger, Whatsapp або Skype. Якщо ви народилися в дев’яностих або раніше, ви можете мати відношення до цього питання.

У світі телекомунікацій був досягнутий приголомшливий прогрес – ми можемо поговорити віч-на-віч з людиною на іншому кінці світу, замовити рідкісний мінерал з Нью-Йорка і доставити його в Мумбаї, а також отримати доступ практично до всієї зібраної інформації в історії людства. Чому ж тоді якість звуку телефонних дзвінків все ще здається такою же технологічною?

Якість голосового зв’язку на стаціонарних лініях

Для стаціонарних ліній якість голосового зв’язку залишається практично незмінною протягом багатьох років, і однією з головних причин цього є відсутність більш розвиненої інфраструктури. Первісна інфраструктура для стаціонарних телефонів була розроблена таким чином, щоб підтримувати “досить добру” якість звуку. Однак тоді це не вважалося низькою якістю, тому що нічого кращого просто не було!

Переклад: “Коли я був молодим, ми не скаржилися на якість телефонних дзвінків”

Сучасні системи в основному покладаються на бездротовий зв’язок, тому справедливо сказати, що стаціонарні телефони не так поширені, як раніше. Хоча якість голосового зв’язку стаціонарних телефонів дещо поліпшилася, її не можна порівняти з VoIP (Voice over Internet Protocol).

Якість передачі голосу на мобільних телефонах

Під час телефонної розмови по мобільному телефону ваш голос (аналоговий вхід) перетворюється в цифрову інформацію і передається на великі відстані на телефон приймача. Існує стандарт G. 711, який забезпечує це аналого-цифрове перетворення на обох кінцях мобільного зв’язку.

Ця цифрова інформація потім передається по магістральним ланцюгах. Магістраль – це лінія зв’язку, призначена для передачі безлічі сигналів одночасно, щоб забезпечити доступ до мережі кільком користувачам.

У багатьох країнах магістральні схеми побудовані на відносно старій архітектурі, яка дозволяє звучати від 300 до 3400 Герц. Тепер люди можуть слухати звуки в діапазоні 20-20 000 Герц. Ось чому звичайний телефонний дзвінок, який проходить через ці магістральні канали, просто відкидає багато частот, які не призначені для підтримки.

Важливість магістральних ланцюгів в телефонних дзвінках.

Щоб краще зрозуміти це, уявіть, що ви їдете з пункту А в пункт Б в дорожній подорожі. Коли ви починаєте з A, ви їдете по 6-смуговому шосе зі швидкістю в 100 кілометрів на годину. 1 годину в дорозі, автострада закінчується, і тепер вам доведеться їхати по односмуговій дорозі протягом години. Після цього ви потрапляєте на іншу автостраду, щоб, нарешті, дістатися до Б.

Ви можете їхати швидко, поки ви перебуваєте на автостраді, коли є досягнете цієї однополосної дороги, ви, безсумнівно, сповільнитеся, тому що весь потік буде повільно рухатися під час цього відрізка руху.

Це саме те, що відбувається при дзвінку по мобільному телефону. Незалежно від того, наскільки просунутими ви робите технологію виклику на смартфонах, виклик повинен проходити через певні системи, які недостатньо розвинені, щоб забезпечити відмінну якість голосу.

Передача голосу через інтернет набагато краща

Добре, що так багато сучасних телекомунікаційних систем інтегрували VoIP (Voice over Internet Protocol), а це означає, що голосові дзвінки і спілкування (відправлення і прийом текстів, мультимедіа і т. д.) відбуваються через інтернет.

Такі програми, як Skype і месенджери, не використовують традиційні магістральні канали, про які ми говорили раніше. Skype, наприклад, використовує SILK CODEC (формат стиснення звуку і аудіокодек), який є просунутим кодеком, який може семплувати до 24000 герц, що призводить до набагато більш чіткої якості голосу.

Використання зовсім іншої і просунутої телекомунікаційної системи в VoIP є основною причиною того, що якість голосу при дзвінках через такі додатки, як Whatsapp, Messenger, Zoom і Viber, зазвичай набагато краща, ніж при звичайних телефонних дзвінках.