Зламалася мобільна станція: за скільки годин чи днів її полагодять?

Часто ми ставимося до мобільного зв’язку як до само собою зрозумілого явища. Але це не “подарунок богів”. Робота будь-якої мережі зв’язку – це результат злагодженої роботи цілого оркестру всіляких пристроїв і співробітників. І як в будь-якому такому складному процесі збої неминучі. Вже не раз нас питають: скільки часу займає ремонт мобільної станції? Розповімо про різні варіанти несправностей і як довго абоненти будуть без зв’язку.





Енергопостачання

Мабуть, найчастішою причиною відключення мобільних станцій є відсутність енергопостачання. На випадок короткочасного відключення (до 4 годин) більшість станцій забезпечуються комплектом акумуляторних батарей.

Але в разі стихійних лих або великої віддаленості ремонтної бригади енергетиків станція може залишатися без електрики до декількох діб. І тут можливі кілька варіантів: або співробітники оператора привезуть дизель-генератор, або станція так і не буде працювати доки не включать енергопостачання за стандартною схемою.

Зрозуміти: чи будуть доставляти генератор за непрямими ознаками неможливо. У різних операторів є свої пріоритети і протоколи дії в таких випадках.

Поломка обладнання

Другою за популярністю причиною несправності мобільних станцій служать поломки обладнання. Який би виробник не поставляв блоки і кабелі для станцій і як би ретельно їх не монтували – рано чи пізно ламається все. Буває, що мобільні станції працюють безперервно по 10 років і більше.

Поломки устаткування зазвичай усувають протягом одного робочого дня

Але в житті це швидше виняток. Хоча б раз у кілька років станції ламаються. Всі вони влаштовані за модульним принципом. У разі необхідності для заміни якогось блоку або кабелю буде потрібно кілька годин. Більше часу потрібно, якщо обірветься (пошкодиться) кабель, що з’єднує обладнання в апаратній мобільної станції і радіоблок у антен.

Заміна самих антен нехай і рідкісний, але також витратний за часом захід. У будь-якому випадку всі ці роботи можна виконати за стандартний робочий день. Куди більше уваги зазвичай займає час виїзду бригади і може становити від декількох годин до декількох днів. Тут також залежить від складності ремонту, наявності вільних бригад і регламенту дії конкретного оператора.

Несправність транспортної мережі

Ще одна часта причина відключення мобільних станцій – вихід з ладу радіопрольоту або обрив оптоволоконного кабелю, якими станція з’єднана з центром мережі.

Несправність транспортної мережі усувають протягом декількох годин

Ремонт на місці в обох випадках, залежно від складності, займає від кількох годин до повного робочого дня. А терміни усунення такої несправності будуть цілком залежати від масштабу ураження. Чим більше станцій відключено тим швидше оператор візьметься виправляти ситуацію.

Зовнішні чинники

Але життя є життя. Бувають випадки які складно піддаються передбаченню, контролю та усуненню. Наприклад, вистрілить в голову орендодавцю, що оператор занадто мало платить і відключить рубильник. Роботі мобільної станції може перешкодити будівництво будинку по сусідству. В районі роботи вишки включать глушилку радіоефіру.

Трапляється всяке і передбачити скільки оператор буде усувати аварію можна лише приблизно. Але пам’ятайте одне, що непрацююча станція – це втрата прибутку. Всі оператори сприймають таку ситуацію саме так, тому всіма силами прагнуть відновити роботу мережі якомога швидше.