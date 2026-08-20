Фотографують краще, ніж коштують: 5 недорогих смартфонів з хорошою камерою

Хочете смартфон з хорошою камерою і не хочете переплачувати? Розглянемо п’ять моделей, фотоможливості яких нетипові для їхньої цінової категорії — орієнтовно до 15 тисяч гривень залежно від магазину й акцій. Без компромісів, звісно, не обійшлося, але якщо знати про них заздалегідь, можна підібрати апарат точно під свої завдання.

Забутий CMF

Смартфони Nothing у нас не надто популярні й здебільшого сприймаються як пристрої для ентузіастів, а суббренд CMF взагалі рідко потрапляє в рекомендації. Даремно. CMF Phone 2 Pro — представник рідкісної категорії апаратів, у яких одночасно стабільна система, достатня продуктивність (Dimensity 7300, LPDDR4X, UFS 2.2), хороший AMOLED-дисплей на 6,77 дюйма зі 120 Гц і яскравістю 1300 ніт та пристойна автономність — батарея на 5000 мА·год дає в середньому 7–8 годин екранного часу.

І головне — повноцінний блок камер: основна на 50 Мп, ширик на 8 Мп і, рідкість для цінника, телеоб’єктив на 50 Мп. З мінусів — відсутність оптичної стабілізації, тож знімати краще при достатньому світлі, і лише один динамік, хай і непоганий. Якщо ви рідко граєте, готові заряджати телефон щоночі й хочете повний набір камер — конкурентів у нього в цій ціновій категорії майже немає.

«Вічний» Honor

Цей смартфон заслужив незвичний епітет чесно: попри вік він актуальніший за багатьох сучасних середняків, а коштує помітно менше. Ідеться про Honor 200, який вийшов два роки тому, але досі продається на маркетплейсах. Порівняно з CMF Phone 2 Pro тут швидший Snapdragon 7 Gen 3, спритніша пам’ять LPDDR5 і UFS 3.1, батарея на 5200 мА·год зі 100-ватною зарядкою, стереозвук і підтримка eSIM. А головне для нашої теми — основний модуль і телеоб’єктив отримали оптичну стабілізацію.

Єдиний справжній компроміс, окрім спірного дизайну, — оболонка MagicOS: проблем зі стабільністю немає, але звикання вона вимагає. Решту — посередню вібрацію, необхідність повозитися з налаштуванням звуку, відсутність захисту корпусу — Honor 200 легко пробачити, особливо якщо впіймати його на розпродажі. Honor 200 Pro трохи дорожчий, але й камери в нього кращі.

Куди ж без Pixel

Після виходу доволі спірних Pixel 9a і Pixel 10a останній по-справжньому вдалий Pixel A-серії виявився незаслужено забутим. А тим часом основна камера Pixel 8a знімає краще, ніж у новіших бюджетників Google. Мінуси відомі: автономність рідко виходить за 5–6 годин екрана, для ігор апарат не найкращий — не тому, що «не тягне», а тому, що швидко гріється і скидає частоти, ШІМ дисплея вищий за конкурентів без функції DC Dimming, а в портретному режимі трапляються помилки відділення об’єкта від фону.

Зате плюси того варті. Зрозуміла стабільна система з оновленнями аж до 2031 року, одна з найкращих камер у сценарії «дістав, натиснув, вийшло красиво» і компактний 6,1-дюймовий корпус — рідкість у світі лопат. Важливе застереження для українського покупця: на маркетплейсах під виглядом нового Pixel 8a нерідко продають відновлені апарати, тож купуйте в перевірених продавців і перевіряйте стан при отриманні — на сайтах оголошень досі можна знайти справді нові оригінальні екземпляри.

Найкращий — але доведеться повозитися

Ця модель гарантовано потрапляє в усі добірки недорогих смартфонів незалежно від теми. Компактний — так. Продуктивності вистачає — так, хоча запасу максимум на рік-два. Оновлення — до 2029 року. Система — одна з найкращих на сьогодні. Камери — телеоб’єктив на місці, основна на 50 Мп з оптичною стабілізацією. Додайте LTPO-дисплей від 1 до 120 Гц, бездротову зарядку, хороший стереозвук і незвичний дизайн.

У чому ж підступ? Motorola S50 випускається для ринку Китаю, тож прошивку доведеться самостійно міняти на глобальну. Процедура не найскладніша, але потребує часу й акуратності — тож цей варіант для тих, хто готовий один вечір присвятити інструкціям заради найкращого співвідношення можливостей і ціни в списку.

Xiaomi та realme

Якби можна було вийти за окреслені цінові межі, впевнено порадив би Xiaomi 14T — не новинка, але й від Xiaomi 15T та 17T відстає не критично. З тієї ж причини в добірку не потрапив realme 14 Pro Plus.

А от Poco X7 Pro згадати мушу: телеоб’єктива в нього немає, зате основна камера — одна з найуніверсальніших у сегменті, і це компенсується відмінною продуктивністю й автономністю. У realme з «камерофонів» на думку спадає хіба realme 15 Pro. Якщо ж дивитися на ще дешевші апарати — Redmi Note 14 і Poco X7 здатні на хороші знімки, особливо якщо поставити Google Камеру.

Замість підсумку

І наостанок — аргумент, чому ця добірка не застаріє за пів року. Через ситуацію з цінами на оперативну пам’ять виробники у 2026–2027 роках змушені будуть економити саме на блоках камер: знижувати стандарти пам’яті в середньому сегменті їм невигідно, тож під ніж підуть телеоб’єктиви й стабілізація. Смартфони з цього списку щонайменше пару років залишатимуться актуальними за співвідношенням ціни й фотоможливостей — і цілком імовірно, що наступне покоління середняків зніматиме не краще, а гірше за них.