Фотографируют лучше, чем стоят: 5 недорогих смартфонов с хорошей камерой

Хотите смартфон с хорошей камерой и не хотите переплачивать? Рассмотрим пять моделей, фотовозможности которых необычны для их ценовой категории — ориентировочно до 15 тысяч гривен в зависимости от магазина и акций. Без компромиссов, конечно, не обошлось, но если знать о них заранее, можно подобрать устройство именно под свои задачи.

Забытый CMF

Смартфоны Nothing у нас не слишком популярны и в основном воспринимаются как устройства для энтузиастов, а суббренд CMF вообще редко попадает в рекомендации. Зря. CMF Phone 2 Pro — представитель редкой категории устройств, в которых одновременно стабильно работает система, обеспечена достаточная производительность (Dimensity 7300, LPDDR4X, UFS 2.2), хороший AMOLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1300 нит, а также приличная автономность — батарея емкостью 5000 мА·ч обеспечивает в среднем 7–8 часов экранного времени.

И главное — полноценный блок камер: основная на 50 Мп, широкоугольная на 8 Мп и, что редкость для устройства в этой ценовой категории, телеобъектив на 50 Мп. Из минусов — отсутствие оптической стабилизации, поэтому снимать лучше при достаточном освещении, и только один динамик, пусть и неплохой. Если вы редко играете, готовы заряжать телефон каждую ночь и хотите полный набор камер — конкурентов у него в этой ценовой категории почти нет.

«Вечный» Honor

Этот смартфон честно заслужил необычное прозвище: несмотря на свой возраст, он актуальнее многих современных моделей среднего класса, а стоит заметно дешевле. Речь идет о Honor 200, который вышел два года назад, но до сих пор продается на маркетплейсах. По сравнению с CMF Phone 2 Pro здесь установлен более быстрый Snapdragon 7 Gen 3, более оперативная память LPDDR5 и UFS 3.1, аккумулятор на 5200 мА·ч с 100-ваттной зарядкой, стереозвук и поддержка eSIM. А главное для нашей темы — основной модуль и телеобъектив получили оптическую стабилизацию.

Единственный настоящий компромисс, помимо спорного дизайна, — это оболочка MagicOS: проблем со стабильностью нет, но к ней нужно привыкнуть. Остальное — посредственную вибрацию, необходимость повозиться с настройкой звука, отсутствие защиты корпуса — Honor 200 легко простить, особенно если поймать его на распродаже. Honor 200 Pro немного дороже, но и камеры у него лучше.

Как же обойтись без Pixel?

После выхода довольно спорных Pixel 9a и Pixel 10a последний по-настоящему удачный Pixel серии A оказался незаслуженно забытым. А между тем основная камера Pixel 8a снимает лучше, чем у более новых бюджетных моделей Google. Минусы известны: автономность редко превышает 5–6 часов работы с включённым экраном, для игр устройство не самое подходящее — не потому, что «не тянет», а потому, что быстро нагревается и снижает частоту, ШИМ дисплея выше, чем у конкурентов без функции DC Dimming, а в портретном режиме случаются ошибки отделения объекта от фона.

Зато преимущества того стоят. Понятная стабильная система с обновлениями вплоть до 2031 года, одна из лучших камер в сценарии «взял, нажал, получилось красиво» и компактный 6,1-дюймовый корпус — редкость в мире лопат. Важное предупреждение для украинского покупателя: на маркетплейсах под видом нового Pixel 8a нередко продают восстановленные устройства, поэтому покупайте у проверенных продавцов и проверяйте состояние при получении — на сайтах объявлений до сих пор можно найти действительно новые оригинальные экземпляры.

Лучший — но придётся потрудиться

Эта модель гарантированно попадает во все подборки недорогих смартфонов, независимо от темы. Компактный — да. Производительности хватает — да, хотя запаса хватит максимум на год-два. Обновления — до 2029 года. Система — одна из лучших на сегодняшний день. Камеры — телеобъектив на месте, основная на 50 Мп с оптической стабилизацией. Добавьте LTPO-дисплей с частотой обновления от 1 до 120 Гц, беспроводную зарядку, хороший стереозвук и необычный дизайн.

В чём же подвох? Motorola S50 выпускается для китайского рынка, поэтому прошивку придётся самостоятельно заменить на глобальную. Процедура не самая сложная, но требует времени и аккуратности — поэтому этот вариант подходит тем, кто готов посвятить один вечер изучению инструкций ради лучшего соотношения возможностей и цены в списке.

Xiaomi и realme

Если бы можно было выйти за установленные ценовые рамки, я бы без колебаний порекомендовал Xiaomi 14T — это не новинка, но и от Xiaomi 15T и 17T отстает не слишком сильно. По той же причине в подборку не попал realme 14 Pro Plus.

А вот о Poco X7 Pro не могу не упомянуть: у него нет телеобъектива, зато основная камера — одна из самых универсальных в этом сегменте, и это компенсируется отличной производительностью и автономностью. Из «камерофонов» realme на ум приходит разве что realme 15 Pro. Если же смотреть на ещё более дешёвые устройства — Redmi Note 14 и Poco X7 способны делать хорошие снимки, особенно если установить Google Камеру.

Вместо заключения

И в заключение — аргумент, почему эта подборка не устареет через полгода. Из-за ситуации с ценами на оперативную память производители в 2026–2027 годах будут вынуждены экономить именно на блоках камер: снижать стандарты памяти в среднем сегменте им невыгодно, поэтому под нож пойдут телеобъективы и стабилизация. Смартфоны из этого списка как минимум пару лет будут оставаться актуальными по соотношению цены и фотовозможностей — и вполне вероятно, что следующее поколение среднеклассных моделей будет снимать не лучше, а хуже них.