Катастрофа, о которой почти забыли: как пароход «Sultana» унес более тысячи жизней

В ночь на 27 апреля 1865 года на реке Миссисипи произошла одна из самых масштабных морских катастроф в истории США. Пароход «Sultana», рассчитанный всего на несколько сотен человек, перевозил более двух тысяч пассажиров. Около двух часов ночи три из четырёх его котлов взорвались, после чего деревянное судно охватил пожар.

Историю «Султана» нередко сравнивают с «Титаником», однако в отношении числа жертв есть важный нюанс. Старые источники указывали на 1700–1800 погибших — то есть больше, чем во время катастрофы «Титаника». Современные подсчёты значительно осторожнее: документы Конгресса США говорят о почти 1200 погибших из 2137 человек на борту, а Библиотека Конгресса — о более чем 1100 погибших только среди бывших военнопленных. Поэтому утверждение, что «Султана» однозначно «превзошла Титаник», зависит от того, какую историческую оценку использовать.

Судно было переполнено в несколько раз

«Султана» имела законную пассажировместимость примерно 376 человек. Однако в Виксбурге на борт посадили огромную группу солдат армии Союза, освобожденных из лагерей военнопленных Конфедерации.

По данным Библиотеки Конгресса, в итоге на судне находилось более 2300 пассажиров. Палубы были настолько переполнены, что на известной фотографии, сделанной в Арканзасе за день до катастрофы, люди стоят практически вплотную друг к другу.

Многие пассажиры до этого пережили ужасные условия в лагерях Андерсонвилл и Кахаба. Только через Андерсонвилл прошли около 45 тысяч солдат Союза, почти 13 тысяч из которых умерли от болезней, недоедания и антисанитарии. Для тех, кто оказался на «Султане», путешествие должно было стать последним этапом возвращения домой.

Неисправный котел отремонтировали в спешке

Ещё до отправления из Виксбурга стало известно о проблеме с одним из котлов. Вместо полноценного ремонта повреждённый участок решили временно заделать — более серьёзные работы задержали бы рейс.

В ночь после остановки в Мемфисе «Султана» вновь двинулась вверх по течению. Примерно в девяти милях от города котлы не выдержали.

Взрыв буквально разорвал центральную часть судна. Часть людей погибла сразу от пара и обломков, другие оказались в воде. Деревянные конструкции быстро загорелись, поэтому пассажирам приходилось выбирать между пожаром и холодным и сильным течением Миссисипи.

Иллюстрация катастрофы, опубликованная в журнале «Harper’s Weekly» вскоре после происшествия, показывает людей в воде вокруг горящего судна. Оригинал этого изображения сегодня хранится в Библиотеке Конгресса.

Почему о «Султане» известно гораздо меньше, чем о «Титанике»

Масштаб трагедии был огромным, но она произошла в чрезвычайно насыщенный событиями период американской истории.

Гражданская война фактически только что закончилась. Президент Авраам Линкольн был убит всего за две недели до катастрофы, а 26 апреля — буквально за несколько часов до взрыва на «Султане» — был застрелен его убийца Джон Уилкс Бут.

На этом информационном фоне трагедия на Миссисипи быстро отошла на второй план.

В то же время «Султана» и сегодня считается самой смертоносной кораблекрушением во внутренних водах США и одной из крупнейших трагедий в американской морской истории. Особенно жутким её делает то, кем были пассажиры: сотни людей пережили сражения, плен, голод и болезни Гражданской войны, но погибли уже по дороге домой.