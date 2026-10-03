Samsung готовит ноутбук на Android 17: в Geekbench появился XE940XSA с чипом Snapdragon X Elite

Samsung, похоже, незаметно пробует новое направление для своих ноутбуков. В базе данных Geekbench появилось неизвестное устройство с индексом XE940XSA, которое работает не на Windows и не на ChromeOS, а на Android 17. Это заметно отличается от ранее анонсированных Galaxy Book и вызывает вопрос: Samsung готовится к выходу на новую платформу Google — Googlebook — или создает собственный Galaxy Book на Android с функциями One UI?

По данным Geekbench, ноутбук работает на 12-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon X Elite (кодовое название Hamoa) с графическим чипом Adreno X1-85 и 16 ГБ оперативной памяти. В Geekbench 7 он набрал 2513 баллов в одноядерном тесте и 15 214 — в многоядерном. Это достойный результат, который ставит его в один ряд со многими премиальными тонкими ноутбуками.

Напомним, что платформу Googlebook компания Google официально запустила в сентябре совместно с Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Это настольные устройства на базе Android, рассчитанные на тесное взаимодействие со смартфонами и длительную программную поддержку. Аппаратное обеспечение Samsung почти совпадает с уже выпущенными моделями Googlebook на Snapdragon, поэтому большинство предполагает, что это именно такое устройство. В то же время ранее ходили слухи, что Samsung разрабатывает собственные Galaxy Book на Android, так что это может быть и более самостоятельный проект.

Если ноутбук поступит в продажу, Samsung займет полноценное место в новом классе премиальных Android-ноутбуков, рассчитанных на тех, кто хочет, чтобы компьютер был естественным продолжением смартфона и планшета. Но пока компания ничего не подтвердила, XE940XSA остаётся лишь интересным намеком на то, какой может быть её стратегия в области ноутбуков.