HMD возвращает телефоны в стиле старых моделей Nokia: новый HMD 106 работает без 4G и 5G

Компания HMD, которая на протяжении многих лет выпускала телефоны под брендом Nokia, представила новый HMD 106 2G. Модель уже появилась на рынке Пакистана и фактически продолжает традиции старых кнопочных телефонов: небольшой экран, физическая клавиатура, съемный аккумулятор и минимум современных функций.

Устройство оснащено 1,8-дюймовым ЖК-дисплеем и работает на платформе Unisoc 6533G. Объем оперативной памяти составляет всего 4 МБ, встроенной — 8 МБ, однако предусмотрен слот microSD объемом до 32 ГБ. В качестве программной платформы используется знакомая по другим кнопочным телефонам система S30+.

Смартфон HMD 106 точно не заменит

Набор характеристик здесь намеренно сведен к минимуму:

аккумулятор емкостью 1000 мА·ч;

поддержка двух SIM-карт;

Bluetooth 4.2;

FM-радио;

3,5-мм разъем для наушников;

MicroUSB для зарядки;

степень защиты корпуса IP52;

классическая игра «Змейка».

Степень защиты IP52 означает, что телефон выдерживает ограниченное попадание пыли и брызг, но погружать его в воду нельзя.

Самая необычная особенность устройства 2026 года — поддержка исключительно сетей 2G. Ни 3G, ни LTE, ни тем более 5G в HMD 106 нет. Поэтому модель рассчитана в первую очередь на звонки и SMS, а не на полноценный доступ к интернету.

Возвращение к старой формуле Nokia

По своему дизайну HMD 106 заметно напоминает старые модели Nokia и предыдущую модель Nokia 106. Это не случайное совпадение: HMD продолжает работать в сегменте недорогих feature phone, но постепенно переводит такие модели под собственный бренд.

Для сравнения: модель Nokia 106 2023 года также была оснащена 1,8-дюймовым экраном, батареей ёмкостью 1000 мА·ч и операционной системой S30+, а производитель заявлял, что она способна проработать до 22 дней в режиме ожидания.

HMD 106 2G будет доступен в трёх цветах. Стоимость новинки производитель пока не объявил. Учитывая характеристики, устройство, очевидно, рассчитано на нижний ценовой сегмент — в качестве запасного телефона или модели для тех, кому нужны только базовые средства связи.