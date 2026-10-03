Не нужно покупать новый мотоцикл ради радара: Indimate представила систему контроля слепых зон для любого байка

Радарные системы для мотоциклов обычно устанавливаются ещё на заводе. Поэтому, чтобы обеспечить контроль слепых зон, приходится покупать дорогую и современную модель. Indimate предлагает более простое решение: Blind Spot Radar (BSR), который можно установить практически на любой имеющийся мотоцикл с подходящей электрической системой.

Система подключается к 12-вольтовому аккумулятору и поворотникам. Радар отслеживает пространство позади мотоцикла, и когда рядом появляется автомобиль, водителя предупреждают световые сигналы. Через приложение можно дополнительно включить звуковые уведомления. Для основной работы системы смартфон или интерком не требуются.

Установка занимает 30–45 минут. Датчик и предупреждающие индикаторы крепятся на штатные болты, с помощью ленты 3M VHB или саморезов. Система автоматически отключается и практически не разряжает аккумулятор. Компания подчеркивает, что BSR не заменяет зеркала, а дополняет их: постоянно отслеживает зону позади мотоцикла и предупреждает о машинах, которые могут оказаться вне поля зрения водителя.

Комплект стоит 399 долларов, что по официальному курсу НБУ на 2 октября (44,83 грн/$) составляет около 17 890 грн. Это заметно дешевле, чем покупать новый мотоцикл ради встроенного радара. Можно ли заказать BSR с доставкой в Украину, не сообщается.