Лишний литр на 100 км — это более 13 тысяч гривен в год: что «съедает» бензин и почему это не всегда поломка

Дополнительный литр на 100 км кажется мелочью, пока не посчитаешь. Сейчас А-95 на украинских АЗС стоит в среднем около 90 грн за литр, а дизель — около 99 грн. Если проезжать примерно 15 тыс. км в год, то это 150 лишних литров: около 13 500 грн на бензине и почти 14 850 грн на дизеле. К тому же причиной перерасхода не всегда является поломка.

Шины: их влияние меньше, чем принято считать

Чем ниже давление в шинах, тем больше сопротивление качению, но превратить это в лишний литр на сотню недокачанные шины не способны. Если давление ниже нормы на 0,3 бара, расход топлива увеличивается на 1–3%, а при недостатке 0,5 бара — в среднем на 5%. Это ориентировочные цифры, ведь многое зависит от размера колес, мощности двигателя и типа автомобиля. Для машины, расходующей 8 л/100 км, пять процентов — это 0,4 литра, то есть около 5 400 грн в год при тех же 15 тыс. км.

Игнорировать давление всё равно не стоит, но по другой причине: недокачанные шины быстрее изнашиваются, и эти убытки могут оказаться значительно больше, чем переплата на заправке. На наших дорогах к этому добавляется ещё и риск повредить колесо о выбоину.

Неисправности, которые сильнее всего бьют по кошельку

Более серьезное влияние оказывают неисправности, приводящие к нарушению состава топливной смеси. Лямбда-зонд в выхлопной системе изнашивается естественным образом, и во многих старых автомобилях работает заметно хуже, чем новый. Для украинского автопарка, где немало подержанных автомобилей «зрелого возраста», это особенно актуально. К тому же бортовая диагностика такую поломку часто не замечает, обнаружить её может только сервис.

Аналогичная ситуация с датчиком расхода воздуха, который измеряет, сколько воздуха поступает в двигатель. Его выход из строя может привести к остановке автомобиля, а в некоторых моделях — лишь к резкому увеличению расхода топлива. По данным источника, перерасход из-за таких неисправностей может достигать 30%. Причин неправильной смеси больше, чем эти две, и диагностировать их «на глаз» невозможно. Поэтому, если расход заметно вырос при неизменных условиях езды, стоит проверить систему питания и впрыска.

Воздушный фильтр: миф, уходящий в прошлое

В старых автомобилях загрязнение фильтра серьезно нарушало состав смеси: чем больше он был забит, тем больше двигатель потреблял топлива. В современных двигателях с электронным управлением влияние фильтра на расход уже ничтожно мало. Забитый фильтр скорее ограничивает мощность, особенно на высоких оборотах. Впрочем, слишком запущенный фильтр опасен для двигателя: грязь может попасть внутрь, в том числе и во время самой замены, когда часть загрязнений попадает во впускную систему.

Короткие поездки и холод

На расход топлива сильнее всего влияют условия эксплуатации. Автомобиль, который ездит преимущественно на расстояния 3–4 км, например, в магазин или за ребенком в детский сад, может потреблять на 30–40 % больше, чем тот, средняя протяженность маршрутов которого составляет 10 км и более. Короткие поездки забивают и сажевый фильтр, а на его автоматическую очистку, как ни странно, требуется немало топлива.

Не менее важна температура. Осенью рост расхода еще невелик, а в умеренную погоду можно даже сэкономить за счет меньшей нагрузки на кондиционер. Но когда резко похолодает, расход может увеличиться более чем на 2 л/100 км.

Не все автомобили реагируют одинаково. Наибольшая разница наблюдается у электрифицированных моделей: обычных гибридов, плагин-гибридов и электромобилей. Чем больше автомобиль электрифицирован, тем сильнее расход топлива или энергии зависит от температуры. Для Украины с её большим парком подержанных электромобилей этот вопрос имеет практическое значение. Важен и тип аккумулятора: в всё более распространённых LFP-батареях зимний расход растёт особенно резко.

Прежде чем отправляться в сервис

Для начала стоит спросить себя, не изменилось ли что-нибудь в условиях эксплуатации. Возможно, из-за холода вы чаще ездите в ближайший магазин, на улице просто похолодало или по дороге на работу стало больше пробок. Проверить давление в шинах и состояние воздушного фильтра может практически каждый самостоятельно, и это ничего не стоит.