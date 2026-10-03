Зайвий літр на 100 км — це понад 13 тисяч гривень на рік: що «з’їдає» бензин і чому це не завжди поломка

Додатковий літр на 100 км здається дрібницею, доки не порахуєш. Зараз А-95 на українських АЗС коштує в середньому близько 90 грн за літр, а дизель близько 99 грн. Якщо проїжджати приблизно 15 тис. км на рік, то це 150 зайвих літрів: близько 13 500 грн на бензині та майже 14 850 грн на дизелі. До того ж причиною перевитрати не завжди є поломка.

Шини: впливають менше, ніж прийнято вважати

Чим нижчий тиск у колесах, тим більший опір коченню, але перетворити це на зайвий літр на сотню недокачані шини не здатні. Якщо тиск менший за норму на 0,3 бара, витрата зростає на 1–3%, а при нестачі 0,5 бара в середньому на 5%. Це орієнтовні цифри, адже багато залежить від розміру коліс, потужності двигуна й типу авто. Для машини, що споживає 8 л/100 км, п’ять відсотків це 0,4 літра, тобто близько 5 400 грн на рік за тих самих 15 тис. км.

Ігнорувати тиск усе одно не варто, але з іншої причини: недокачані шини швидше зношуються, і ці збитки можуть бути значно більшими, ніж переплата на заправці. На наших дорогах до цього додається ще й ризик пошкодити колесо об яму.

Несправності, що б’ють по гаманцю найсильніше

Серйозніше впливають поломки, через які порушується склад паливної суміші. Лямбда-зонд у вихлопній системі зношується природно, і в багатьох старших автомобілях працює помітно гірше за новий. Для українського автопарку, де чимало вживаних машин зрілого віку, це особливо актуально. До того ж бортова діагностика таку поломку часто не помічає, виявити її може лише сервіс.

Схожа ситуація з витратоміром повітря, який вимірює, скільки повітря потрапляє в двигун. Його вихід з ладу може зупинити автомобіль, а в деяких моделях лише різко збільшує витрату пального. За даними джерела, перевитрата через такі несправності може сягати 30%. Причин неправильної суміші більше, ніж ці дві, і діагностувати їх «на око» неможливо. Тому якщо витрата помітно зросла за незмінних умов їзди, варто перевірити систему живлення й уприскування.

Повітряний фільтр: міф, що відходить у минуле

У старих автомобілях забруднення фільтра серйозно порушувало склад суміші: чим більше він був забитий, тим більше двигун споживав пального. У сучасних моторах з електронним керуванням вплив фільтра на витрату вже мізерний. Забитий фільтр радше обмежує потужність, особливо на високих обертах. Втім, надто занедбаний фільтр небезпечний для двигуна: бруд може потрапити всередину, зокрема й під час самої заміни, коли частина забруднень падає у впускну систему.

Короткі поїздки та холод

Найсильніше на витрату впливають умови експлуатації. Авто, яке їздить переважно на 3–4 км, наприклад до магазину чи по дитину в садок, може споживати на 30–40% більше за те, чиї середні маршрути становлять 10 км і більше. Короткі поїздки забивають і сажовий фільтр, а на його автоматичне очищення, як не дивно, потрібно чимало пального.

Не менш важлива температура. Восени зростання витрати ще невелике, а в помірну погоду можна навіть виграти завдяки меншому навантаженню на кондиціонер. Але коли різко холоднішає, витрата може збільшитися більш ніж на 2 л/100 км.

Не всі авто реагують однаково. Найбільша різниця спостерігається в електрифікованих: звичайних гібридів, плагін-гібридів та електромобілів. Чим більше авто електрифіковане, тим сильніше витрата пального чи енергії залежить від температури. Для України з її великим парком вживаних електромобілів це питання має практичне значення. Має значення й тип акумулятора: у дедалі поширеніших LFP-батареях зимове споживання зростає особливо різко.

Перш ніж їхати в сервіс

Спершу варто запитати себе, чи не змінилося щось в умовах експлуатації. Можливо, через холод ви частіше їздите до найближчого магазину, на вулиці просто похолодало, або на шляху до роботи побільшало заторів. Перевірити тиск у шинах і стан повітряного фільтра майже кожен може самостійно, і це нічого не коштує.