Одинаковые на вид, но совершенно разные: как определить, что кабель USB-C не подходит для быстрой передачи данных

Все кабели USB-C выглядят одинаково, но имеют совершенно разные возможности. Одни предназначены только для зарядки, другие — для передачи файлов, причём скорость у таких кабелей отличается в разы. Без специальных инструментов на глаз невозможно определить, справится ли кабель с быстрой копировкой данных или подходит только для питания. Это касается и смартфона, и внешнего диска, и монитора.

Владельцам компьютеров Apple в этом поможет бесплатная программа WhatCable для macOS, о которой сообщило издание iphone-blog.ch. Достаточно подключить кабель к Mac, и приложение сразу же анализирует его характеристики. Пользователь видит, поддерживает ли кабель передачу данных, какова его максимальная скорость и мощность зарядки, а также стандарт, например USB или Thunderbolt.

Разница между кабелями действительно значительная. Кабель стандарта USB 2.0 передаёт данные со скоростью до 480 Мбит/с и обеспечивает зарядку мощностью до 60 Вт. Современные кабели USB4 обеспечивают скорость до 40 Гбит/с и мощность до 100 Вт. Thunderbolt также имеет скорость 40 Гбит/с, а по данным источника, мощность зарядки у него может достигать 240 Вт. Однако такой предел устанавливает спецификация USB Power Delivery 3.1, и поддерживают её далеко не все кабели. Поэтому прежде чем покупать дорогой кабель для ноутбука или монитора, стоит проверить, рассчитан ли он вообще на нужную мощность.

WhatCable позволяет сделать это за несколько секунд и понять, подойдёт ли кабель для конкретной задачи. Программа бесплатна, имеет открытый исходный код и работает на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon под управлением macOS 14 или более поздней версии. Скачать её можно на официальном сайте или с GitHub.