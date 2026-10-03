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Одинаковые на вид, но совершенно разные: как определить, что кабель USB-C не подходит для быстрой передачи данных

Приложение WhatCable для macOS показывает, на что способен кабель USB-C: скорость передачи данных, мощность зарядки и стандарт. Оно бесплатное.

Автор:
Andrew Orobets
USB-C

Все кабели USB-C выглядят одинаково, но имеют совершенно разные возможности. Одни предназначены только для зарядки, другие — для передачи файлов, причём скорость у таких кабелей отличается в разы. Без специальных инструментов на глаз невозможно определить, справится ли кабель с быстрой копировкой данных или подходит только для питания. Это касается и смартфона, и внешнего диска, и монитора.

Владельцам компьютеров Apple в этом поможет бесплатная программа WhatCable для macOS, о которой сообщило издание iphone-blog.ch. Достаточно подключить кабель к Mac, и приложение сразу же анализирует его характеристики. Пользователь видит, поддерживает ли кабель передачу данных, какова его максимальная скорость и мощность зарядки, а также стандарт, например USB или Thunderbolt.

Разница между кабелями действительно значительная. Кабель стандарта USB 2.0 передаёт данные со скоростью до 480 Мбит/с и обеспечивает зарядку мощностью до 60 Вт. Современные кабели USB4 обеспечивают скорость до 40 Гбит/с и мощность до 100 Вт. Thunderbolt также имеет скорость 40 Гбит/с, а по данным источника, мощность зарядки у него может достигать 240 Вт. Однако такой предел устанавливает спецификация USB Power Delivery 3.1, и поддерживают её далеко не все кабели. Поэтому прежде чем покупать дорогой кабель для ноутбука или монитора, стоит проверить, рассчитан ли он вообще на нужную мощность.

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WhatCable позволяет сделать это за несколько секунд и понять, подойдёт ли кабель для конкретной задачи. Программа бесплатна, имеет открытый исходный код и работает на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon под управлением macOS 14 или более поздней версии. Скачать её можно на официальном сайте или с GitHub.

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