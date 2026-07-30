«В стиле Стивена Кинга» больше не работает: ChatGPT отказывается подражать писателям

Пользователи ChatGPT заметили, что чат-бот больше не выполняет запросы типа «напиши рассказ в стиле Стивена Кинга». Вместо готового текста система отвечает отказом, ссылаясь на авторские права. Это изменение первыми зафиксировали журналисты Ars Technica, а впоследствии подтвердили коллеги из других изданий, протестировав бота самостоятельно.

Как работает ограничение

На просьбу имитировать манеру конкретного писателя ChatGPT теперь отвечает примерно так: произведения этого автора до сих пор защищены авторским правом, поэтому точно воспроизвести его узнаваемый стиль невозможно. В то же время бот сразу предлагает компромисс — написать оригинальный текст «с похожими характеристиками»: напряжением, реализмом, психологической неопределённостью, если речь идёт о Кинге, или классической детективной интригой в случае с Агатой Кристи.

Ограничение касается не только живых авторов. Бот отказывается имитировать и умерших писателей, чьи произведения ещё не перешли в общественное достояние, — от Кристи до польского классика детской литературы Яна Бжехвы.

Иски сыграли свою роль

Прямого заявления от OpenAI по поводу этого нововведения нет, однако контекст достаточно прозрачен: компания ведет сразу несколько судебных процессов о нарушении авторских прав — среди истцов Гильдия авторов с Джорджем Р. Р. Мартином, писательница и комик Сара Сильверман, Encyclopedia Britannica и другие. В одном из судебных документов отдельно упоминалась «необычайная способность ChatGPT» генерировать тексты, похожие на защищенные произведения. Похоже, в компании решили не давать истцам дополнительных аргументов.

Обозреватели отмечают, что новое ограничение действует скорее как юридическая мера предосторожности, чем как полноценная блокировка: соглашаясь писать «что-то похожее, но оригинальное», бот фактически выполняет почти ту же задачу, только без указания имени автора в ответе. А на Reddit пользователи уже делятся способами обойти запрет путем переформулировки запросов — поэтому эффективность нововведения пока выглядит скорее символической, чем практической.