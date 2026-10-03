Не треба купувати новий мотоцикл заради радара: Indimate показала систему контролю сліпих зон для будь-якого байка

Радарні системи для мотоциклів зазвичай монтують ще на заводі. Через це, щоб отримати контроль сліпих зон, доводиться купувати дорогу й сучасну модель. Indimate пропонує простіше рішення: Blind Spot Radar (BSR), який можна встановити практично на будь-який наявний мотоцикл із підходящою електрикою.

Система підключається до 12-вольтового акумулятора та вказівників повороту. Радар стежить за простором позаду байка, і коли поруч з’являється автомобіль, водія попереджають світлові сигнали. Через застосунок можна додатково ввімкнути звукові сповіщення. Для основної роботи системи смартфон чи інтерком не потрібні.

Монтаж займає 30–45 хвилин. Датчик і попереджувальні індикатори кріпляться на штатні болти, за допомогою стрічки 3M VHB або саморізів. Система автоматично вимикається й майже не розряджає акумулятор. Компанія наголошує, що BSR не замінює дзеркала, а доповнює їх: постійно відстежує зону позаду мотоцикла й попереджає про машини, які можуть опинитися поза полем зору водія.

Комплект коштує $399, що за офіційним курсом НБУ на 2 жовтня (44,83 грн/$) становить близько 17 890 грн. Це помітно дешевше, ніж купувати новий мотоцикл заради вбудованого радара. Чи можна замовити BSR з доставкою в Україну, не повідомляється.