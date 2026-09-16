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СССР испытал пушку прямо в космосе: о секретном оружии мир узнал лишь спустя десятилетие

В разгар холодной войны СССР установил на орбитальной станции настоящую автоматическую пушку. Её испытали в космосе, а сам проект десятилетиями оставался засекреченным.

Автор:
Haidar Illia
Р-23М

Космическая гонка между США и СССР была не только борьбой за первые спутники, полеты человека и высадку на Луну. Уже в 1960-х годах обе страны всерьёз рассматривали орбиту как ещё одну арену военного противостояния.

Контекст:

Советский Союз опасался, что американцы смогут приближаться к его военным спутникам, фотографировать их или даже уничтожать. Ответом стала программа «Алмаз» — серия секретных военных орбитальных станций, которые официально маскировались под гражданский проект «Салют». Три станции этой серии — «Салют-2», «Салют-3» и «Салют-5» — фактически относились к военной программе.

Именно для их защиты было решено создать оружие, которое можно было бы применить непосредственно на орбите.

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От бомбардировщика до космической станции

Разработку поручили конструкторскому бюро точного машиностроения, которое обладало большим опытом создания авиационного вооружения.

За основу взяли автоматическую пушку Р-23 конструкции Арона Рихтера. Изначально она разрабатывалась для советского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22.

Пушка Р-23, установленная на бомбардировщике Ту-22
Пушка Р-23, установленная на бомбардировщике Ту-22

Конструкция была довольно необычной. Р-23 использовала револьверную схему с вращающимся барабаном и четырьмя патронниками. Для работы механизма использовались отдельные газовые системы: одна удаляла стреляную гильзу, другая подавала новый боеприпас, а третья вращала барабан и приводила в действие механизм подачи.

Не менее интересной была сама система заряжания. Если в большинстве орудий патрон подается вперёд в патронник, то в Р-23 применили обратный принцип — боеприпас двигался назад. Для этого создали специальный телескопический патрон с электрическим воспламенением.

Авиационная версия Р-23 использовала 23-мм боеприпасы и могла вести огонь с темпом до 2500 выстрелов в минуту. Для космического варианта, известного как Р-23М, конструкцию дополнительно доработали. Точные характеристики до сих пор остаются предметом споров: часть источников говорит о сохранении калибра 23 мм, другие — о 14,5 мм.

Станцию приходилось поворачивать целиком

У пушки было одно серьезное ограничение: она была жестко закреплена на корпусе орбитальной станции.

Это означало, что для наведения на цель необходимо было поворачивать не само оружие, а всю станцию.

Российская космическая пушка Р-23М

Масса одного снаряда составляла примерно 200 г, а начальная скорость — около 690 м/с. Во время наземных испытаний выстрел смог пробить пустой топливный бак с расстояния примерно 1,5 км. После этого пушку установили на «Салют-3», который в военной документации фигурировал как «Алмаз-2».

Однако стрельба в космосе создавала ещё одну проблему — отдачу.

В невесомости каждый выстрел мог изменять ориентацию станции. Поэтому во время стрельбы одновременно запускались двигатели ориентации, которые должны были компенсировать импульс от пушки.

Единственный известный тест был проведен в 1975 году

СССР долго не решался испытать Р-23М в реальных условиях. Рисковать дорогостоящей станцией и жизнью космонавтов не хотели.

Подходящий момент представился 24 января 1975 года, когда «Салют-3» готовили к сходу с орбиты.

За несколько часов до запланированной деорбитации пушка была дистанционно активирована. По разным данным, она произвела от одной до трёх очередей, выпустив в общей сложности около 20 снарядов.

Одновременно работали двигатели станции, компенсировавшие отдачу. Полные результаты эксперимента СССР так и не обнародовал. Известно лишь, что в последующих проектах вместо пушек рассматривались уже управляемые ракеты-перехватчики. Программу в конечном итоге закрыли ещё до запуска следующей военной станции.

Таким образом, Р-23М стала одним из немногих известных примеров реальных испытаний огнестрельного оружия непосредственно на орбите.

О существовании пушки случайно узнали за пределами СССР

Москва десятилетиями скрывала даже само существование Р-23.

Ситуация начала меняться после того, как СССР поставил бомбардировщики Ту-22 в Ирак и Ливию.

Во время боевых действий на Ближнем Востоке израильские военные обнаружили ящик с необычными 23-мм боеприпасами, назначение которых поначалу оставалось неясным. Впоследствии, в 1987 году, французские саперы исследовали обломки ливийского Ту-22Б, сбитого над Чадом, и обнаружили поврежденную пушку Р-23. Её демонтировали и отправили на исследование.

Сам космический вариант Р-23М оставался ещё более загадочным. Его изображение публично появилось фактически лишь один раз — в программе российского государственного телеканала «Звезда». Впоследствии видео стало труднодоступным, но сохранились отдельные кадры.

История Р-23М наглядно показывает, насколько далеко могло зайти военное соперничество ещё в начале космической эры. Пока мир наблюдал за научными полётами и рекордами, параллельно на орбите уже испытывали вполне реальное оружие, способное стрелять обычными снарядами в вакууме.

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