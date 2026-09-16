СССР испытал пушку прямо в космосе: о секретном оружии мир узнал лишь спустя десятилетие

Космическая гонка между США и СССР была не только борьбой за первые спутники, полеты человека и высадку на Луну. Уже в 1960-х годах обе страны всерьёз рассматривали орбиту как ещё одну арену военного противостояния.

Советский Союз опасался, что американцы смогут приближаться к его военным спутникам, фотографировать их или даже уничтожать. Ответом стала программа «Алмаз» — серия секретных военных орбитальных станций, которые официально маскировались под гражданский проект «Салют». Три станции этой серии — «Салют-2», «Салют-3» и «Салют-5» — фактически относились к военной программе.

Именно для их защиты было решено создать оружие, которое можно было бы применить непосредственно на орбите.

От бомбардировщика до космической станции

Разработку поручили конструкторскому бюро точного машиностроения, которое обладало большим опытом создания авиационного вооружения.

За основу взяли автоматическую пушку Р-23 конструкции Арона Рихтера. Изначально она разрабатывалась для советского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22.

Пушка Р-23, установленная на бомбардировщике Ту-22

Конструкция была довольно необычной. Р-23 использовала револьверную схему с вращающимся барабаном и четырьмя патронниками. Для работы механизма использовались отдельные газовые системы: одна удаляла стреляную гильзу, другая подавала новый боеприпас, а третья вращала барабан и приводила в действие механизм подачи.

Не менее интересной была сама система заряжания. Если в большинстве орудий патрон подается вперёд в патронник, то в Р-23 применили обратный принцип — боеприпас двигался назад. Для этого создали специальный телескопический патрон с электрическим воспламенением.

Авиационная версия Р-23 использовала 23-мм боеприпасы и могла вести огонь с темпом до 2500 выстрелов в минуту. Для космического варианта, известного как Р-23М, конструкцию дополнительно доработали. Точные характеристики до сих пор остаются предметом споров: часть источников говорит о сохранении калибра 23 мм, другие — о 14,5 мм.

Станцию приходилось поворачивать целиком

У пушки было одно серьезное ограничение: она была жестко закреплена на корпусе орбитальной станции.

Это означало, что для наведения на цель необходимо было поворачивать не само оружие, а всю станцию.

Российская космическая пушка Р-23М

Масса одного снаряда составляла примерно 200 г, а начальная скорость — около 690 м/с. Во время наземных испытаний выстрел смог пробить пустой топливный бак с расстояния примерно 1,5 км. После этого пушку установили на «Салют-3», который в военной документации фигурировал как «Алмаз-2».

Однако стрельба в космосе создавала ещё одну проблему — отдачу.

В невесомости каждый выстрел мог изменять ориентацию станции. Поэтому во время стрельбы одновременно запускались двигатели ориентации, которые должны были компенсировать импульс от пушки.

Единственный известный тест был проведен в 1975 году

СССР долго не решался испытать Р-23М в реальных условиях. Рисковать дорогостоящей станцией и жизнью космонавтов не хотели.

Подходящий момент представился 24 января 1975 года, когда «Салют-3» готовили к сходу с орбиты.

За несколько часов до запланированной деорбитации пушка была дистанционно активирована. По разным данным, она произвела от одной до трёх очередей, выпустив в общей сложности около 20 снарядов.

Одновременно работали двигатели станции, компенсировавшие отдачу. Полные результаты эксперимента СССР так и не обнародовал. Известно лишь, что в последующих проектах вместо пушек рассматривались уже управляемые ракеты-перехватчики. Программу в конечном итоге закрыли ещё до запуска следующей военной станции.

Таким образом, Р-23М стала одним из немногих известных примеров реальных испытаний огнестрельного оружия непосредственно на орбите.

О существовании пушки случайно узнали за пределами СССР

Москва десятилетиями скрывала даже само существование Р-23.

Ситуация начала меняться после того, как СССР поставил бомбардировщики Ту-22 в Ирак и Ливию.

Во время боевых действий на Ближнем Востоке израильские военные обнаружили ящик с необычными 23-мм боеприпасами, назначение которых поначалу оставалось неясным. Впоследствии, в 1987 году, французские саперы исследовали обломки ливийского Ту-22Б, сбитого над Чадом, и обнаружили поврежденную пушку Р-23. Её демонтировали и отправили на исследование.

Сам космический вариант Р-23М оставался ещё более загадочным. Его изображение публично появилось фактически лишь один раз — в программе российского государственного телеканала «Звезда». Впоследствии видео стало труднодоступным, но сохранились отдельные кадры.

История Р-23М наглядно показывает, насколько далеко могло зайти военное соперничество ещё в начале космической эры. Пока мир наблюдал за научными полётами и рекордами, параллельно на орбите уже испытывали вполне реальное оружие, способное стрелять обычными снарядами в вакууме.