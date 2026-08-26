Каждый второй школьник сталкивался с кибербуллингом: что следует проверить родителям перед 1 сентября

Новый учебный год означает не только возвращение детей в классы. Значительная часть общения школьников уже давно происходит в мессенджерах, социальных сетях и групповых чатах, а вместе с этим растет риск кибербуллинга, мошенничества и контакта с нежелательным контентом.

Национальное исследование онлайн-безопасности детей в Украине за 2026 год показало, что 54 % школьников хотя бы раз сталкивались с кибербуллингом. При этом лишь примерно каждый четвёртый ребёнок не сталкивался в интернете с нежелательным контентом.

В преддверии нового учебного года Rakuten Viber совместно с платформой «Дия.Образование» подготовили рекомендации, которые помогут родителям подготовить ребенка к типичным рискам в интернете.

Самое главное — чтобы ребенок не боялся рассказать о своей проблеме

Одной из главных рекомендаций по-прежнему является доверительное общение. Ребёнок должен понимать, что сообщение об угрозе, оскорблении или подозрительной переписке не приведёт автоматически к наказанию или изъятию смартфона.

Особое внимание следует уделить кибербуллингу. Оскорбительные сообщения, систематические насмешки, распространение слухов, угрозы или намеренное исключение из совместного онлайн-общения не должны восприниматься как нормальная часть школьной жизни.

Если проблема возникла в классном или школьном чате, к её решению можно привлечь учителя, классного руководителя или школьного психолога.

Не менее важно объяснить ребенку, что любая фотография или видео после отправки другому человеку фактически перестает быть полностью конфиденциальной. Получатель может сохранить файл, сделать скриншот или переслать его дальше. Особенно это касается откровенных фотографий, которые могут быть использованы для шантажа.

Мошенничество всё чаще маскируется под подарки и бонусы

Еще одна опасность — фишинговые ссылки и сообщения о якобы выигрышах, подарках, бесплатной валюте в играх или других бонусах.

Родителям рекомендуется научить ребенка не открывать подозрительные ссылки от незнакомых людей и никогда не вводить на посторонних сайтах пароли, банковские данные или информацию из документов.

Отдельное правило касается онлайн-знакомств. Человек в интернете может оказаться совсем не тем, за кого себя выдает. Поэтому о предложении личной встречи от незнакомого собеседника ребенок должен сообщить взрослым.

Тренировать подобные навыки можно не только на словах. На платформе «Дія.Освіта» доступны учебные материалы и симуляторы, в которых пользователь может столкнуться с типичными цифровыми угрозами в безопасной среде и научиться правильно на них реагировать.

Стоит также проверить настройки мессенджера

Согласно данным исследования, около 70 % украинских школьников пользуются Viber, поэтому часть рекомендаций компания посвятила настройкам самого мессенджера.

Для пользователей в возрасте до 16 лет Viber заявляет об автоматическом применении повышенного уровня защиты: таким аккаунтам не показывают рекламу и ограничивают доступ к наборам стикеров с контентом для взрослых.

Кроме того, родителям рекомендуется проверить функцию «Запросить подтверждение сообщения». Она перемещает сообщения от незнакомых пользователей в отдельную папку, чтобы они не попадали непосредственно в основной список чатов.

Еще одна полезная настройка — ограничение на добавление в группы. Если выбрать вариант «Мои контакты», посторонние пользователи не смогут без разрешения добавлять ребенка в случайные сообщества.

Для телефонных звонков можно включить функцию идентификации абонентов, которая предупреждает о номерах, которые могут быть связаны со спамом или мошенничеством.

Наконец, ребенку стоит показать, как работает обычная функция блокировки. В случае агрессивных сообщений или нежелательных звонков прекращение контакта зачастую является самым простым первым шагом.

Технических настроек недостаточно

Даже самые строгие меры по обеспечению конфиденциальности не могут полностью защитить ребёнка от всех рисков. Мошеннические схемы постоянно меняются, а значительная часть кибербуллинга происходит между людьми, которые уже знакомы друг с другом.

Поэтому перед началом учебного года стоит не только проверить настройки смартфона и мессенджеров, но и договориться о простом правиле: если что-то в интернете вызывает страх, стыд или подозрение, об этом можно сразу рассказать взрослым.

Именно сочетание технических средств защиты, цифровой грамотности и конструктивного диалога с родителями остается наиболее эффективным способом снизить риски для школьников в интернете.