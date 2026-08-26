Кожен другий школяр стикався з кібербулінгом: що варто перевірити батькам перед 1 вересня

Новий навчальний рік означає не лише повернення дітей до класів. Значна частина спілкування школярів давно відбувається у месенджерах, соціальних мережах та групових чатах, а разом із цим зростає ризик кібербулінгу, шахрайства та контакту з небажаним контентом.

Національне дослідження онлайн-безпеки дітей в Україні за 2026 рік показало, що 54% школярів хоча б раз стикалися з кібербулінгом. При цьому лише приблизно кожна четверта дитина не зустрічала в інтернеті небажаного контенту.

Напередодні нового навчального року Rakuten Viber разом із платформою Дія.Освіта зібрали рекомендації, які допоможуть батькам підготувати дитину до типових ризиків в інтернеті.

Найважливіше — щоб дитина не боялася розповісти про проблему

Однією з головних рекомендацій залишається довірливе спілкування. Дитина має знати, що повідомлення про погрозу, образу або підозріле листування не призведе автоматично до покарання чи вилучення смартфона.

Особливу увагу варто приділити кібербулінгу. Образливі повідомлення, систематичні насмішки, поширення чуток, погрози або навмисне виключення зі спільного онлайн-спілкування не повинні сприйматися як нормальна частина шкільного життя.

Якщо проблема виникла у класному або шкільному чаті, до її вирішення можна залучити вчителя, класного керівника або шкільного психолога.

Не менш важливо пояснити дитині, що будь-яке фото або відео після відправлення іншій людині фактично перестає бути повністю приватним. Отримувач може зберегти файл, зробити скриншот або переслати його далі. Особливо це стосується відвертих фотографій, які можуть використовуватися для шантажу.

Шахрайство все частіше маскується під подарунки та бонуси

Ще одна небезпека — фішингові посилання та повідомлення про нібито виграші, подарунки, безкоштовну валюту в іграх або інші бонуси.

Батькам рекомендують навчити дитину не відкривати підозрілі посилання від незнайомих людей і ніколи не вводити на сторонніх сайтах паролі, банківські дані або інформацію з документів.

Окреме правило стосується онлайн-знайомств. Людина в інтернеті може виявитися зовсім не тією, за кого себе видає. Тому про пропозицію особистої зустрічі від незнайомого співрозмовника дитина повинна повідомити дорослим.

Тренувати подібні навички можна не лише на словах. На Дія.Освіта доступні освітні матеріали та симулятори, у яких користувач може зіткнутися з типовими цифровими загрозами у безпечному середовищі та навчитися правильно реагувати на них.

Варто перевірити й налаштування месенджера

За даними дослідження, близько 70% українських школярів користуються Viber, тому частину рекомендацій компанія присвятила налаштуванням самого месенджера.

Для користувачів віком до 16 років Viber заявляє про автоматичне застосування підвищеного рівня захисту: таким акаунтам не показують рекламу та обмежують доступ до стикерпаків із контентом для дорослих.

Також батькам радять перевірити функцію «Запити на повідомлення». Вона переносить листи від незнайомих користувачів до окремої папки, щоб вони не потрапляли безпосередньо до основного списку чатів.

Ще одне корисне налаштування — обмеження на додавання до груп. Якщо встановити варіант «Мої контакти», сторонні користувачі не зможуть без дозволу додавати дитину до випадкових спільнот.

Для телефонних дзвінків можна активувати ідентифікацію абонентів, яка попереджає про номери, що можуть бути пов’язані зі спамом або шахрайством.

Нарешті, дитині варто показати звичайну функцію блокування. У разі агресивних повідомлень або небажаних дзвінків припинення контакту часто є найпростішим першим кроком.

Технічних налаштувань недостатньо

Навіть найсуворіші параметри приватності не можуть повністю захистити дитину від усіх ризиків. Шахрайські схеми постійно змінюються, а значна частина кібербулінгу відбувається між людьми, які вже знайомі між собою.

Тому перед початком навчального року варто не лише перевірити налаштування смартфона та месенджерів, а й домовитися про просте правило: якщо щось в інтернеті викликає страх, сором або підозру, про це можна одразу розповісти дорослим.

Саме поєднання технічних засобів захисту, цифрової грамотності та нормального діалогу з батьками залишається найефективнішим способом зменшити ризики для школярів в онлайні.