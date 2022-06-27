Зручні, але покинуті пошукові мережі, які лишились в тіні після популяризації Google

Попри стереотип про монополію Google, це далеко не єдина пошукова система. Існує чимало аналогів, які обіцяють вищий рівень конфіденційності, краще захищають дані користувачів та пропонують інші алгоритми пошуку.





Bing

Пошукова система Bing від Microsoft використовується за замовчуванням в браузері Edge та операційній системі компанії, але в нас вона не дуже популярна. Це зрозуміло: якщо ваші запити націлені на національний сегмент інтернету, то результати видачі вас навряд чи задовольнять. Їм краще скористатися для пошуку в англомовному сегменті мережі.

Крім того, якщо той же Google фільтрує небезпечні сайти та матеріали, то Bing цього не робить. Наприклад, якщо в пошуковому рядку Bing ввести «способи суїциду», то ви отримаєте посилання на тему, що цікавить, в той час як Google в першому рядку видає номер служби психологічної допомоги і відповідний сайт.

Як і конкуренти, Bing теж цікавиться користувачами, відстежуючи їхні дії та збираючи інформацію, яка потім потрапляє до рук рекламодавців.

Перевага Bing полягає в тому, що інтерфейс пошуковика можна максимально налаштувати під свій смак: встановити потрібну мову, вибрати короткий або повний опис блоків у видачі, вказати кількість сайтів, що відображаються на сторінці. А ще на головній сторінці сервісу щодня змінюється фонове зображення із фотографіями природи.

Крім красивого оформлення відзначається зручний пошук відео з попереднім переглядом: достатньо навести курсор на потрібний відеоролик, щоб він почав програватися.

DuckDuckGo

Пошуковик з багатомовним інтерфейсом та власним алгоритмом пошуку, хоча система використовує результати також із Bing, Yahoo! та інших. А ще ресурс сподобається любителям мінімалістичних інтерфейсів – у ньому немає нічого зайвого.

DuckDuckGo позиціює себе як повна протилежність Google у питаннях анонімності та конфіденційності: тут навіть немає системи авторизації, тобто ви не зможете створити особистий обліковий запис. Активність користувачів також не відстежується (принаймні офіційно).

При цьому пошуковик зберігає файли cookie, але розробники обіцяють, що не використовуватимуть дані користувачів для продажу рекламодавцям. Тому система відображає результати, які не відфільтровані під конкретного користувача або за певними запитами правовласника, як це робиться в інших популярних пошукових системах. Користувачі отримують анонімність, а їх IP-адреси та запити будуть зашифровані та не потраплять у треті руки.

StartPage

StartPage обіцяє відсутність цензури і позиціює себе як першу у світі приватну пошукову систему. Що цікаво, у видачі відображаються результати Google, але StartPage не збирає дані користувача, не відстежує ваші запити та не зберігає IP-адреси. Таким чином ви отримуєте анонімність, а результати пошуку не залежать від історії запитів.

Через приватність у пошуковику відсутні рекомендації та реклама. Також користувачам пропонують режим анонімного перегляду для конфіденційних візитів на інші ресурси.

Очевидно, що на високу якість місцевого пошуку сподіватися не доводиться, але якщо вам потрібно знайти щось англійською мовою, то StartPage є непоганою заміною Google. До того ж ресурс анонімний, чого не можна сказати про багатьох конкурентів.

Yahoo!

«Динозавр» серед пошукових систем, який використовує технології Bing та підключає Google, коли алгоритми не можуть впоратись. Однак із Yahoo! пов’язано чимало скандалів: у 2016 році ресурс звинувачували у стеженні за користувачами за наказом американських спецслужб, а в 2021 році пошуковик помилково потрапив до реєстру піратських сайтів, але надалі виявилося, що причиною стала технічна помилка.

Як і багато конкурентів, Yahoo! відстежує запити користувачів у своїй пошуковій системі, а надалі видає рекламу на їх основі.

В англомовному сегменті пошукова система пропонує релевантну видачу за запитами, тому запросто замінить Google. Шукати інформацію можна за зображеннями, відео та новинами. Інтерфейс, відповідно, англійською мовою. Ресурс має свій поштовий сервіс, платформи Yahoo! Finance та Yahoo! Answers, але і вони доступні тільки англійською.

Dogpile

Ще до появи Google пошуковик Dogpile був досить популярним серед англомовних користувачів: у нього зрозумілий і яскравий інтерфейс, за що його навіть називають «пошукачем для дітей».

Механізм метапошуку отримує результати з Google, Yahoo, Bing та інших систем, що робить видачу максимально точною. Dogpile дозволяє шукати зображення, відео та новини, а на бічній панелі зліва відображається список недавніх запитів.

Проблема тут все та ж: захист даних користувачів сумнівний, політика конфіденційності дуже розмита, а кількість інформації, що збирається про вас, досить велика. Причому дані збираються автоматично, а не лише після згоди користувача.

You.com

Одна з основних відмінностей You.com від інших пошукових систем полягає в тому, що пошук будується з порівняння та сортування результатів з різних джерел, у тому числі соцмереж та форумів. У верхніх рядках видачі випадає не реклама, а статті за вашими запитами, навіть якщо вони опубліковані на невеликих ресурсах або в соцмережах.

Також зручно, що You.com відображає декілька пропозицій у блоках, щоб користувач міг легко знайти інформацію, не відкриваючи десятки непотрібних сайтів.

Зазначимо і підказки. Наприклад, якщо ви вб’єте в рядок пошуку Ethereum, то побачите графік з курсом валюти. Якщо ви пройдете реєстрацію на платформі, то зможете налаштувати видачу, вказавши кращі сайти для пошуку.

Реклами на платформі немає, також автори You.com запевняють, що не відстежують дії користувачів, не продають дані, а в приватному режимі не збирають IP-адреси.

Wolfram|Alpha

Своєрідна пошукова система, в якій ви не подивитесь новини чи погоду – це не конкурент Google у буквальному розумінні. Wolfram|Alpha – англомовна система пошуку з цікавим алгоритмом, який видає не посилання на статтю з ключовими словами, а готові відповіді на запитання.

Система виконує всі види обчислень та наводить статистику. На головній сторінці вказано 30 категорій, за якими користувачі можуть ставити запитання. У пошуковому рядку можна ввести математичне рівняння, а Wolfram|Alpha вирішить його. А щоб дізнатися про результат хімічної реакції, введіть потрібний приклад –і система видасть необхідні формули та таблиці. Також сервіс може порівнювати різні категорії. Так, за відповідного запиту система порівняє міста за чисельністю населення та розпише всі дані про них.

Учні та студенти хвалять сервіс за допомогу у вирішенні завдань. Для когось мінусом стане повністю англомовний інтерфейс, але можна використовувати онлайн-перекладач. Крім того, в App Store і Google Play є додаток Wolfram|Alpha – щоправда, він платний.