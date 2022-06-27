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Oukitel WP19 – найпотужніший захищений смартфон став доступний для замовлення

27.06.2022
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Oukitel WP19

На початку цього місяця компанія Oukitel оголосила про дату глобальної прем’єри продажу міцного смартфона WP19. Тепер смартфон з найбільшим у світі акумулятором доступний на AliExpress зі знижкою понад 50%. Зробивши замовлення на Oukitel WP19 зараз, ви можете отримати його в рамках глобального прем’єрного розпродажу всього за $269,99! Ця пропозиція на Oukitel WP19 доступна лише протягом обмеженого часу (27 червня – 1 липня 2022 року).

Oukitel WP19 має чимало гідних характеристик, особливо слід відмітити збільшену ємність акумулятора та покращення камери. АБ на 21000 мАч відзначена як найбільша у світі батарея телефону, яка може легко підтримувати 2252 години роботи в режимі очікування з SIM-картою, 123 години відтворення музики та 36 годин перегляду відео, що становить максимум 7 днів щоденного використання поза домом. Функція швидкого заряджання Oukitel WP19 потужністю 33 Вт дозволить вам витратити менше 3 годин на зарядку цього акумулятора величезної ємності від 0-80%.

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Oukitel WP19

Смартфон оснащений основною камерою SAMSUNG 64 МП, камерою нічного бачення SONY 20 МП та фронтальною камерою 16 МП. Oukitel WP19 може запропонувати можливість знімати вражаючі фотографії у будь-який час та в будь-якому місці.

Більш того, 4 інфрачервоні випромінювачі (ІЧ) на задній панелі телефону дозволять вам робити високоякісні знімки з гідною чіткістю в дуже темний час доби.

Oukitel WP19

Oukitel WP19 оснащено 6,78-дюймовим FHD+ екраном з роздільною здатністю 2460*1080 та співвідношенням сторін 20,5:9 і частотою оновлення 90 Гц.

Oukitel WP19

В якості операційної системи використовується Android 12. Завдяки процесору MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ внутрішньої пам’яті WP19 чудово підходить для зручного використання різних програм.

Це надійний телефон, який витримує важкі умови, оскільки він сертифікований за стандартами IP68, IP69 і MIL-STD-810H (водонепроникний, пилонепроникний і захищений від падінь). Oukitel WP19 також має інші важливі функції (NFC, слот для двох SIM-карт, глобальна навігація тощо).

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27.06.2022
1 хвилина на прочитання
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