Casio випустила годинник, який легко сплутати зі смартгодинником: заряджати його не потрібно роками

На тлі популярності Apple Watch та інших прямокутних смартгодинників Casio вирішила піти іншим шляхом. Нова модель MTP-M305LC-7AV отримала корпус із заокругленими кутами, але замість дисплея, Bluetooth і датчиків здоров’я тут використовується звичайний аналоговий циферблат та кварцовий механізм.

Модель уже з’явилася в американському каталозі Casio. Її ціна становить 135 доларів, або приблизно 6000 грн за актуальним курсом. Раніше компанія пропонувала схожу версію MTP-M305LC-1AV із чорним циферблатом, тоді як новинка отримала сріблясте оформлення.

Смарт-функцій немає, зате є фази Місяця

Головною особливістю циферблата став індикатор фаз Місяця, розташований у нижній частині. Крім нього, передбачені два окремі субциферблати для дня тижня та дати.

Основні характеристики виглядають так:

корпус із нержавіючої сталі;

розміри — 44,5 × 34 мм;

товщина — 9,4 мм;

маса — 55 г;

мінеральне скло;

чорний шкіряний ремінець;

водозахист 5 бар;

точність ходу — близько ±20 секунд на місяць.

За формою корпус справді може нагадувати сучасний смартгодинник, однак на цьому схожість закінчується. У MTP-M305LC-7AV немає повідомлень зі смартфона, підрахунку кроків, пульсометра чи інших функцій, які стали звичними для носимої електроніки.

Три роки без зарядного пристрою

Натомість у класичного підходу Casio є очевидна перевага — автономність. Годинник працює від звичайної батарейки SR621SW, якої, за заявленими характеристиками, має вистачити приблизно на три роки.

Це різко контрастує зі смартгодинниками, більшість яких доводиться заряджати раз на кілька днів або навіть щодня.

Casio MTP-M305LC-7AV у підсумку виглядає як своєрідна відповідь на сучасну моду на носиму електроніку: зовні він використовує знайомі для 2026 року форми, але всередині залишається максимально традиційним годинником. Для покупців, яким подобається дизайн смартгодинників, але не потрібні їхні функції та постійне заряджання, така концепція може виявитися досить цікавою.