Xiaomi влаштувала великий розпродаж в честь Чорної п’ятниці

Гаджети Xiaomi за останні 10 років подолали шлях від недорогих до преміальних, тому у 2023 році навіть бюджетні смартфони бренду коштують недешево. На щастя, компанія досить часто проводить розпродажі, тож про них без проблем дізнається навіть той, хто не вірить у знижки на Чорну п’ятницю. Якщо ви планували дешево купити новий смартфон або нарешті стати власником потужного планшета – час настав: флагман Xiaomi 2023 року і топовий Pad 6, що дасть фору iPad, зливають з хорошою знижкою. Також зі знижкою віддають POCO C65, POCO C65 та хітовий

Xiaomi Band 8.

Xiaomi 13T Pro

Не так давно був представлений новітній Xiaomi 13T Pro – флагманський смартфон з топовим залізом, запасу якого вистачить на найближчі два-три роки будь-якому користувачеві. За продуктивність у ньому відповідає MediaTek Dimensity 9200+ – чипсет, потужність якого AnTuTu оцінює більш ніж у 1,4 млн очок.

Що вже говорити – якщо ви не фанат мобільних ігор і користуєтеся повсякденним софтом, то вам цього буде більш ніж достатньо. Швидкодію і відсутність лагів вам також забезпечать від 12 до 16 Гб швидкої оперативної пам’яті LPDDR5X – до речі, такої немає навіть в iPhone! А сховище буде забити вкрай складно навіть фанатам мобільної фотографії – обсягу вільного простору від 256 Гб до 1 Тб має вистачити надовго.

Xiaomi 13T

Смартфон Xiaomi 13T базується на 4-нм восьмиядерному процесорі MediaTek Dimensity 8200-Ultra з тактовою частотою до 3,1 ГГц, а також 8/12 Гбайт оперативної пам’яті LPDDR5 і флеш-накопичувачем UFS 3.1 на 256 Гбайт.

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим CrystalRes AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів (Full HD+), частотою оновлення до 144 Гц і частотою дискретизації торкання 480 Гц. Яскравість дисплея становить 1200 кд/м2 (максимальна яскравість – 2600 кд/м2), частота ШІМ-регулювання яскравості – до 2880 Гц. Дисплей підтримує технології Dolby Vision, HDR10+, забезпечує відображення 68 млрд відтінків кольору і охоплення колірного простору DCI-P3.

Батарея смартфона ємністю 5000 мА-год підтримує швидку 67-Вт зарядку, що дає змогу поповнити заряд з нуля до 100 % всього за 42 хвилини.

Xiaomi Pad 6

У 2023 році компанія оновила свої флагманські планшети, випустивши Xiaomi Pad 6, який об’єктивно є найкращим на цей момент. Головна перевага над аналогами – поєднання топових характеристик і ціни. Як мінімум його не соромно взяти в руки: гаджет має тонкий алюмінієвий корпус і представлений одразу в трьох кольорах, а також важить менше 500 г! Ззаду його прикрашає стильний блок камер, знайомий вам за лінійкою Xiaomi 13.

Гарний Xiaomi Pad 6 і всередині: він працює на передфлагманському чипсеті Qualcomm Snapdragon 870. Укупі з 6 або 8 Гб оперативної пам’яті LPDDR5 планшет видає понад 700к очок в AnTuTu, тому проблем зі швидкодією точно не виникне. Для максимальної зручності було доопрацьовано MIUI 14 спеціально для планшетів, тож на Pad 6 можна одночасно запустити до 4 застосунків і працювати з ними в багатовіконному режимі!

POCO C65

POCO C65 є одним з найдешевших смартфонів бренду, але це не робить девайс поганим. Так, смартфон оснащується 90 Гц-екраном, камерою 50 Мп, батареєю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт. Швидкодія забезпечена, адже апарат отримав 8 ГБ ОЗП.

Девайс може похвалитися хорошою автономністю. Одного заряду вистачить на 20 годин розмов або 8 годин перегляду відео.

Задня панель і бічні рамки виготовлені з пластику. З мінусів: немає 5G, старомодний виріз-крапля, слабкий захист від води і пилу (IP54).

Poco F5

Poco F5 cтворений на базі субфлагманського чипсета Snapdragon 7+ Gen 2. З переваг лідера серед бюджетних смартфонів можна назвати наявність трьох камер. Основна на 64 Мп, ультраширококутна на 8 Мп і макромодуль з роздільною здатністю 2 Мп.

Крім того, у новинки є AMOLED-дисплей на 6,67 дюймів з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення зображення 120 Гц. Ємність акумулятора 5000 мАг, підтримується швидка зарядка потужністю 67 Вт.

Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8 – розумний браслет з 1,62-дюймовим AMOLED-екраном, що має роздільну здатність 192×490 пікселів і яскравістю до 600 нит. Це забезпечує чітке зображення та відмінну видимість навіть при яскравому сонячному світлі. Автоматичне регулювання яскравості екрана дозволяє заощаджувати заряд батареї.

Цей розумний браслет оснащений оптичними датчиками серцевого ритму та кисню в крові, а також шестиосьовими датчиками руху, які допоможуть Вам контролювати своє здоров’я та відстежувати активність. Завдяки водонепроникності 5 атм, пристрій підтримує носіння під час плавання та інших водних заходів на мілководді, проте не рекомендується для використання у гарячому душі, сауні та глибокому дайвінгу.

Браслет оснащений літій-іонним полімерним акумулятором ємністю 190 мАг, який забезпечує тривалий час роботи без заряджання. Швидка зарядка дозволяє зарядити акумулятор лише за 1 годину. Час роботи пристрою може змінюватись в залежності від налаштувань, використання та навколишнього середовища.