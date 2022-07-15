Xiaomi представила лазерний проектор, здатний видавати зображення діагоналлю до 150 дюймів.

Китайська компанія Xiaomi офіційно представила новий лазерний проектор Laser Projector 1S. Модель здатна видавати зображення роздільною здатністю Full HD 1920 × 1080 пікселів діагоналлю до 150 дюймів.





Яскравість досягає 2400 люмен ANSI, що одразу на 400 люмен більше, ніж було у моделі попереднього покоління. Передбачені засоби покращення зображення на основі штучного інтелекту та підтримка технології ALPD, що забезпечує більш насичене та яскраве зображення.

Laser Projector 1S отримав стереодинаміки потужністю по 10 Вт з підтримкою Dolby Audio та DTS-HD. Є кілька спеціалізованих режимів роботи, зокрема ігровий, у якому затримка знижується до 40 мс. Що, втім, все одно й близько не можна порівняти із в телевізорів і геймерських моніторів. Є можливість керування проектором за допомогою фірмового голосового помічника Xiao AI.