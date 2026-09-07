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Casio выпустила часы, которые легко спутать со смарт-часами: заряжать их не нужно годами

Casio представила необычную модель MTP-M305LC-7AV, которая внешне напоминает современные умные часы. На самом деле внутри — классический кварцевый механизм без каких-либо умных функций.

Автор:
Andrew Orobets
Casio MTP-M305LC-7AV

На фоне популярности Apple Watch и других прямоугольных смарт-часов компания Casio решила пойти по другому пути. Новая модель MTP-M305LC-7AV получила корпус с закруглёнными углами, но вместо дисплея, Bluetooth и датчиков здоровья здесь используются обычный аналоговый циферблат и кварцевый механизм.

Контекст:

Модель уже появилась в американском каталоге Casio. Её цена составляет 135 долларов, или примерно 6000 грн по текущему курсу. Ранее компания предлагала похожую версию MTP-M305LC-1AV с чёрным циферблатом, тогда как новинка получила серебристое оформление.

Смарт-функций нет, зато есть фазы Луны

Главной особенностью циферблата стал индикатор фаз Луны, расположенный в нижней части. Помимо него предусмотрены два отдельных субциферблата для дня недели и даты.

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Основные характеристики выглядят следующим образом:

  • корпус из нержавеющей стали;
  • размеры — 44,5 × 34 мм;
  • толщина — 9,4 мм;
  • масса — 55 г;
  • минеральное стекло;
  • черный кожаный ремешок;
  • водонепроницаемость 5 бар;
  • точность хода — около ±20 секунд в месяц.

По форме корпус действительно может напоминать современные умные часы, однако на этом сходство заканчивается. В MTP-M305LC-7AV нет уведомлений со смартфона, подсчёта шагов, пульсометра или других функций, которые стали привычными для носимой электроники.

Casio MTP-M305LC-7AV

Три года без зарядного устройства

Зато у классического подхода Casio есть очевидное преимущество — автономность. Часы работают от обычной батарейки SR621SW, которой, согласно заявленным характеристикам, должно хватить примерно на три года.

Это резко контрастирует со смарт-часами, большинство из которых приходится заряжать раз в несколько дней или даже ежедневно.

Casio MTP-M305LC-7AV, в конечном итоге, выглядит как своеобразный ответ на современную моду на носимую электронику: внешне он имеет формы, привычные для 2026 года, но внутри остаётся максимально традиционными часами. Для покупателей, которым нравится дизайн смарт-часов, но не нужны их функции и постоянная зарядка, такая концепция может оказаться весьма интересной.

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