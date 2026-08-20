Android ужесточает правила: установка приложений вне Google Play теперь сопровождается суточным «карантином»

Легендарная открытость Android становится всё более условной. Google приступила к внедрению новых правил установки приложений от разработчиков, не зарегистрированных в Google Play, сообщает Android Authority. Теперь тем, кто хочет установить APK «из постороннего источника», придётся пройти целый квест — и самое неприятное в нём даже не сложность, а обязательное суточное ожидание.

Механизм выглядит следующим образом. Пользователь должен зайти в настройки разработчика, разрешить установку из непроверенных источников, пройти аутентификацию через блокировку экрана и отдельно подтвердить, что изменяет настройки добровольно, а не под диктовку мошенника по телефону. Далее — обязательная перезагрузка устройства, после которой начинается 24-часовой период «карантина». Только по истечении суток приложение наконец установится. Это касается и обновлений: если соответствующие настройки отключены, обновления приложений от незарегистрированных разработчиков просто завершатся ошибкой.

Логика Google понятна — именно благодаря сайдлоадингу работают популярные мошеннические схемы, когда жертву по телефону или через фишинговый сайт шаг за шагом подталкивают к установке вредоносного «приложения банка» или «службы поддержки». Суточная пауза даёт человеку время опомниться, а мошеннику срывает сценарий, рассчитанный на давление и спешку. На упреки о том, почему блокируются также обновления уже установленных программ, представитель компании ответил в Reddit прямо: приложение, установленное до начала проверок, впоследствии вполне может получить вредоносное обновление.

Сообщество, впрочем, встретило это нововведение без энтузиазма. В опросе Android Authority, в котором приняли участие более 7300 читателей, 79 % респондентов либо считают, что новые правила наносят ущерб открытости Android, либо понимают мотивацию, но называют такой подход чрезмерным. Комментаторы на Reddit сетуют на неудобства для вполне легитимных сценариев — тестирование собственных сборок, альтернативных магазинов, приложений с открытым исходным кодом, которые годами существуют вне Play Store. Получается знакомая дилемма: защита самых уязвимых пользователей оплачивается свободой опытных — и Android в этом споре всё заметнее дрейфует в сторону модели Apple.

Напомним, что в последнее время Google последовательно жертвует гибкостью ради безопасности. Ранее мы писали о том, как компания удаляет из Gmail функции «Отправить от имени» и POP-загрузку почты — также со ссылкой на риски для учетных записей.