SHARGE Disk Pro 2 превращает один порт USB-C в HDMI, SSD, USB, кардридер и зарядное устройство

Китайская компания SHARGE представила Disk Pro 2 — компактную док-станцию, призванную заменить сразу несколько аксессуаров, которые обычно приходится носить вместе с ноутбуком. Устройство сочетает в себе USB-хаб, кардридер, корпус для быстрого NVMe-накопителя, видеовыход HDMI и сквозное питание по USB Power Delivery.

Проект сначала запустили на Kickstarter, где он оказался гораздо популярнее, чем ожидала компания. При первоначальной цели в $5000 пользователи профинансировали Disk Pro 2 более чем на $822 тысячи, а количество участников кампании превысило 8100 человек.

Внешне устройство напоминает футуристическую аудиокассету, но самое интересное скрыто внутри.

Внутри можно установить SSD объемом 8 ТБ

Disk Pro 2 поддерживает съемные SSD-накопители NVMe форматов M.2 2230, 2242 и 2280 емкостью до 8 ТБ. Максимальная скорость передачи данных по USB 3.2 Gen 2 составляет 10 Гбит/с. По данным SHARGE, 70-гигабайтную игру в оптимальных условиях можно скопировать примерно за 76 секунд.

Такой накопитель можно использовать не только с ноутбуком. Например, на него можно напрямую записывать видео в формате ProRes с совместимого iPhone или использовать SSD в качестве дополнительного хранилища для других устройств.

Для предотвращения перегрева внутри установлен вентилятор со скоростью до 12 000 об/мин. Он имеет три режима работы, а производитель заявляет, что активное охлаждение способно снизить температуру SSD более чем на 30 °C и поддерживать её ниже примерно 45 °C при длительной нагрузке.

Ноутбук можно подключить с помощью одного кабеля

На корпусе расположены два разъема USB-C, USB-A, HDMI, слот для SD-карт и отдельный слот для microSD. При этом Disk Pro 2 поддерживает питание по стандарту Power Delivery мощностью до 100 Вт на входе и может передавать подключенному устройству до 80 Вт.

Таким образом, в случае с ноутбуком один порт USB-C может одновременно обеспечивать доступ к внешнему SSD, карте памяти, периферийным устройствам, монитору и зарядке.

Кроме того, SHARGE сделала ставку на магнитное крепление. Док-станцию можно закрепить на смартфонах, совместимых с MagSafe, магнитных чехлах или металлических поверхностях. Для других устройств предусмотрено дополнительное магнитное кольцо.

К доке можно подключить даже Switch или Steam Deck

Существует две версии Disk Pro 2. Младшая версия Lite оснащена HDMI 2.0 с поддержкой разрешения до 4K при 60 Гц. Старшая версия Ultra использует HDMI 2.1 и поддерживает разрешение до 4K при 144 Гц или 8K при 30 Гц.

Благодаря этому устройство можно использовать в качестве компактной док-станции для Nintendo Switch, Switch 2 или Steam Deck, подключая портативную консоль к телевизору в отеле или дома. Видеовыход также работает со смартфонами, планшетами и ноутбуками.

Впрочем, первые обзоры указывают и на недостатки. В некоторых случаях соединение по HDMI может кратковременно прерываться, а при высокой нагрузке на SSD в версии Ultra желательно использовать внешний источник питания.

На сайте SHARGE базовая версия Disk Pro 2 сейчас стоит $73,90 — примерно 3300 грн по актуальному курсу. SSD в комплект не входит. Начало отправки предзаказов производитель планирует на 15 октября 2026 года.

В результате Disk Pro 2 представляет интерес в первую очередь для тех, кто много работает в дороге: вместо отдельного кардридера, корпуса для SSD, USB-хаба и видеоадаптера можно взять одно компактное устройство.