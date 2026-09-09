Китай резко расширяет секретную авиабазу в пустыне: там уже были замечены новейшие J-36 и J-50

Китай превращает удаленный аэродром в пустынной части Синьцзяна в крупный центр испытаний перспективной военной авиации. Новые спутниковые снимки Planet Labs от 27 августа показывают четыре больших ангара, новые рулежные дорожки и другую инфраструктуру.

База расположена недалеко от полигона Лобнор, где Китай в 1964 году провёл своё первое испытание ядерного оружия. Удаленность от крупных городов и гражданских авиамаршрутов делает это место удобным для секретных лётных программ.

Ангары рассчитаны на очень большие самолеты

Особое внимание привлекли три новых ангара в южной части базы. Каждый из них имеет ширину около 80 метров и длину 40 метров.

Для сравнения: в таких сооружениях без проблем может разместиться китайский стратегический бомбардировщик H-6. Однако аналитики предполагают, что инфраструктуру строят в первую очередь с расчетом на перспективные самолеты, которые сейчас только проходят испытания.

Среди новых объектов также можно выделить:

почти завершена прокладка рулежной дорожки, проходящей параллельно основной полосе;

площадка диаметром около 120 метров, которая может использоваться для испытаний двигателей;

новые стоянки и ангары в северной части;

вероятные объекты для хранения топлива.

Это позволит одновременно обслуживать больше экспериментальных машин и осуществлять полёты без постоянной блокировки главной взлётной полосы. А она здесь необычайно длинная — около 5 км.

Именно здесь заметили J-36

Интерес к базе резко возрос в 2025 году. В августе спутник зафиксировал здесь большой самолёт без хвостового оперения, неофициально известный как J-36. Через 17 дней на этом же аэродроме был замечен второй перспективный китайский истребитель — J-XDS, который также называют J-50.

Оба названия пока не подтверждены китайскими властями. Западные аналитики условно относят эти самолеты к истребителям шестого поколения, хотя их окончательные характеристики и даже перспективы серийного производства остаются неизвестными.

По оценке бывшего офицера разведки ВМС США Дж. Майкла Дама, всего за шесть месяцев до февраля 2026 года на базе было добавлено около 5 570 кв. м ангарных площадей и более 27 800 кв. м прочей инфраструктуры. Фактически размеры комплекса за короткое время почти удвоились.

Аналитики не исключают, что в будущем Лобнор может быть использован и для испытаний перспективного стелс-бомбардировщика H-20. Однако подтверждений этому пока нет. Масштабы строительства однозначно указывают лишь на одно: Китай готовится значительно увеличить темпы испытаний своей новой боевой авиации.