Землю хотят использовать в качестве гигантской батареи: новая технология позволит добывать тепло на глубине более 5 км

Американская компания Quaise Energy привлекла $180 млн инвестиций на развитие технологии сверхгорячей геотермальной энергетики. Средства пойдут в первую очередь на строительство Project Obsidian в Орегоне — установки, которую компания называет первой в мире коммерческой электростанцией, которая будет использовать тепло горных пород с температурой 300–500 °C.

На последнем этапе финансирования 35 млн долларов вложила Nabors Industries — одна из крупнейших в мире компаний, специализирующаяся на наземном бурении. Общий объем инвестиций, привлеченных Quaise с момента основания, теперь достиг 280 млн долларов.

Главная особенность проекта заключается в способе проникновения в сверхгорячие породы. Вместо традиционного механического бурения компания Quaise разрабатывает систему на основе мощных миллиметровых волн.

Породу не сверлят, а буквально испаряют

Эта технология была разработана на основе исследований Массачусетского технологического института. Мощное электромагнитное излучение нагревает породу до температур, при которых она разрушается и частично испаряется. При этом буровая головка не должна непосредственно соприкасаться с камнем.

Это должно решить одну из главных проблем глубокого бурения. С увеличением глубины температура и твердость пород резко возрастают, а обычный инструмент быстро изнашивается. Quaise намерена довести свою систему до рабочей глубины свыше 5 км.

В 2025 году компания уже смогла пробурить более 100 метров гранита на испытательной площадке в Техасе. Следующая цель — примерно один километр; это должно стать рекордом для бесконтактной системы бурения такого типа.

Одна скважина может давать в десятки раз больше энергии

Обычные геотермальные электростанции зависят от редких геологических зон, где горячие породы расположены относительно близко к поверхности.

Quaise намерена продвинуться гораздо глубже — до температур 300–500 °C. По оценкам самой компании, одна скважина в таких условиях потенциально может производить в 10–100 раз больше энергии, чем традиционные геотермальные системы.

Проект Obsidian строится в Центральном Орегоне. Первый этап должен обеспечить 50 МВт мощности, второй — 250 МВт, а в перспективе компания планирует увеличить мощность до более чем 1 ГВт. Первую электроэнергию планируется подать в сеть к 2030 году.

Для сравнения: 1 ГВт — это уже мощность крупного энергоблока традиционной электростанции.

Геотермальная энергия может перестать зависеть от географии

Именно в этом заключается главная ставка компании Quaise. Если удастся с минимальными затратами пробурить скважину на глубину в несколько километров и достичь сверхгорячих пород, геотермальные станции теоретически можно будет строить не только вблизи вулканических зон.

Компания утверждает, что такая технология в перспективе может сделать доступ к сверхгорячему геотермальному ресурсу возможным для более чем 90 % населения планеты. В то же время это пока лишь оценка самого разработчика, а не доказанная возможность массового коммерческого применения.

Самым важным испытанием станет именно Project Obsidian. Если станция действительно продемонстрирует заявленную мощность и приемлемую стоимость бурения, геотермальная энергетика может превратиться из нишевой технологии, привязанной к отдельным регионам, к постоянному источнику базовой электроэнергии, способному работать круглосуточно независимо от солнца или ветра.