30 комаров в секунду: начались продажи лазерной турели, которая сбивает кровососов в полёте

Технологии противовоздушной обороны затронули и древнейшего врага человечества — комара. Китайский стартап Photon Matrix Lab объявил о начале серийного производства Photon Matrix — портативной лазерной установки, которая выслеживает и сбивает кровососов в полете. По сути, это миниатюрный комплекс ПВО для спальни или террасы, и работает он по вполне взрослым военным принципам.

Наполнение соответствующее: лидар, миллиметровый радар и компьютерное зрение с ИИ-алгоритмами сканируют пространство в горизонтальной плоскости с углом обзора 90 градусов на расстоянии до 6 метров. Как только система обнаруживает объект размером от 2 до 20 мм, движущийся со скоростью до 1 м/с — типичный профиль комара, — она рассчитывает траекторию и поражает его лазерным импульсом. Весь цикл от обнаружения до поражения занимает 3 миллисекунды, а производительность достигает 30 уничтоженных насекомых в секунду. О безопасности разработчики позаботились: если радар фиксирует крупный объект, например человека или домашнего питомца, питание лазера автоматически отключается. Устройство сертифицировано, не использует химических веществ и работает как в помещении, так и под открытым небом.

Идея нашла свою аудиторию: кампания на Indiegogo собрала 2,7 миллиона долларов от более чем четырех тысяч спонсоров, и сейчас компания приступила к массовому производству — первую партию обещают отправить в конце августа. Версий две: домашняя с инфракрасным лазером за $988 и уличная с синим лазером за $1088. В перспективе разработчики нацелены на медицинские учреждения — для борьбы с переносчиками заболеваний, таких как малярийные комары.

Теперь о скептицизме, без которого здесь не обойтись. Цена на уровне флагманского смартфона за устройство с неизвестным ресурсом — удовольствие для энтузиастов. Главное же ограничение заложено в самой физике системы: радар настроен на цели от 2 мм, поэтому мелкая мошка, которая порой досаждает хуже комаров, для лазера просто невидима. Поэтому классический фумигатор пока рано сдавать в музей — но направление, согласитесь, увлекательное.

Напомним, что обнаружение небольших воздушных целей — актуальная тема и в гораздо более серьезных масштабах. Ранее мы писали о том, как Lockheed Martin и Verizon научили сеть 5G работать в режиме радара для обнаружения дронов.