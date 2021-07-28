Лайфхак: Як позбутися від компанії комарів за допомогою кави?

Здається, ніхто і ніщо не може зіпсувати теплий літній вечір. Але сімейна прогулянка або посиденьки в теплій компанії можуть запросто зіпсувати ті, кого ми якось не беремо до уваги. Це комарі! Вони безжальні і нещадні. Їх атаки не помітні спочатку, але поступово відпочинок і спілкування закінчуються тим, що люди просто йдуть в укриття. А так хотілося побути на вулиці, подихати повітрям і відчути подих літа!





Чи можна позбутися від комарів?

Звісно так. Але спочатку потрібно зрозуміти, як вони знаходять своїх жертв і чого бояться? Вчені встановили три причини, чому людям не вдається уникнути «спілкування» з комариною братією. Виявляється, у комарів вкрай чутливі рецептори, здатні вказати на присутність людини, та й будь-якого ссавця, за кілька сотень метрів. Комарі реагують вуглекислий газ, піт і тепло, що виділяються людиною.

Існують спеціальні речовини, звані репелентами, які знижують чутливість рецепторів і дезорієнтують комарів. Але чи можна обійтися таким підручним засобом, як кава, щоб досягти подібного ефекту? Для цього буде потрібно кавовий порошок або висушена кавова гуща. Потрібно насипати його на фольгу і підпалити. Впливаючи вогнем, можна змусити каву тліти з виділенням стійкого «аромату», який впливає на «кровососів» по аналогії з репелентами.

Цей спосіб позбавлення від комарів хороший тим, що не вимагає походу в магазин і зовсім нічого не коштує – люди зазвичай викидають відпрацьовану каву.