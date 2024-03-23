Американський винищувач F-15EX Eagle назвали компенсуванням нестачі F-35

Американське видання The National Interest назвало винищувач четвертого покоління F-15EX Eagle II тимчасовим рішенням і компенсуванням браку потужніших F-22 і F-35.

F-15EX Eagle II вважається аналогом російського багатоцільового винищувача п’ятого покоління Су-57. “Американець” – цілком боєздатний літак, побудований на базі експортної версії F-15QA, яка була створена для Катару. F-15EX відрізняється переробленою конструкцією крила і терміном служби, збільшеним до 20 тисяч годин.

Літак оснащений двигунами F110-GE-129, які можуть досягати максимальної швидкості до 2,5 числа Маха, а бойовий радіус машини дорівнює приблизно 1300 км. Винищувач може нести до 12 ракет класу “повітря-повітря”. F-15EX отримав оновлене обладнання F-15EX, кероване бортовим комп’ютером Advanced Display Core Processor II, який швидко і точно зчитує і обробляє інформацію з датчиків літака.

Перший політ Boeing F-15EX

“Ці зусилля з модернізації [F-15E], підкріплені уроками, витягнутими з експортних модифікацій, і досягненнями в галузі технологій, спрямовані на розв’язання проблеми нестачі винищувачів, спричиненої обмеженими закупівлями F-22 і затримками в програмі F-35”, – сказано в матеріалі.