Гроші на вітер: смартфони, які не варто купувати в 2025 році

Відразу попереджаю: мова піде саме про покупку нових смартфонів (якщо вони є у продажу), без знижок, акцій та інших умов, які можуть стати вирішальним чинником потенційного покупця.

Цей список створений не для того, щоб принизити будь-який бренд чи смартфон. Його мета – вказати на недоліки та запропонувати альтернативні варіанти.

Кожен із перелічених нижче смартфонів я мав різну кількість часу, але досвід і 12 років роботи в сервісному центрі дозволяють мені претендувати на якусь об’єктивність.

Apple iPhone

Причина одна – в 2025 році в базові моделі смартфонів Apple нарешті встановлять дисплеї з частотою оновлення 120 Гц (власників Android прошу не сміятися).

Знято на iPhone 15 Pro

Але iPhone 17 не стане заміною Pro-версії, адже все ще буде позбавлений функції Always-on Display (якщо вірити документації компанії).

Тому, якщо стоїть завдання недорого познайомитися з iOS та принципами роботи смартфонів Apple, я б не рекомендував купувати щось нижче за iPhone 12, які зараз можна знайти за 12 000 гривень.

Знято на Redmi Note 13 Pro

Крім цього, все ще актуальний і дуже гарний iPhone 13 Pro Max (хороші варіанти можна знайти за близько 25 000 гривень).

І якщо вже ШІ від Apple нам не бачити, то програмна різниця з дорожчими моделями не така істотна, а продуктивності вистачить із запасом.

Знято на iPhone 13 Pro Max

Samsung

Вам варто запам’ятати лише одне твердження: всі смартфони, випущені до серій A15, A35 та A55, купувати безглуздо.

Якщо розглядати більш уважно, то новинка Samsung Galaxy A16 відрізняється від попередника (Galaxy A15) лише наявністю базового захисту від води IP54 та відсутністю роз’єму для навушників, що не йде йому на руку.

Galaxy A16 та Galaxy A15

Тому з недорогих Samsung Galaxy A15 все ще залишається непоганим варіантом, який набагато кращий за попередників (A14, A13).

Galaxy A35

Ситуація трохи складніша, адже навесні представлять Galaxy A36, який буде в півтора рази потужнішим за рахунок процесора від Qualcomm та більш швидкої оперативної пам’яті.

Чи зросте ціна? Так, але трохи. У будь якому разі Samsung Galaxy A35 залишиться непоганим смартфоном, а все, що було до нього, як я сказав раніше, купувати не варто. Це просто інший рівень.

Galaxy A55

Повторює історію з A35: Galaxy A53 та Galaxy A54 купувати немає жодного сенсу через слабку продуктивність, посередні камери і слабку оптимізацію софту.

Знято на iPhone 14 Pro Max

Не потрібно витрачати гроші також на Samsung Galaxy S24 FE (як і на S23 FE), який чомусь не отримав такого самого процесора, як старші моделі.

Крім цього, у S24 FE досі залишилися проблеми з часом роботи, а значить, вони навряд чи будуть вирішені.

Якщо говорити про флагмани Samsung, то тут доречно процитуватиме приказку з форумів: “Коли Samsung випускає новий смартфон, це означає, що настав час купувати торішній” (оскільки вартість падає на 35–40% від початкової).

Конкретика: серія Galaxy S23 – мінімальний вхідний квиток у світ флагманів від Samsung на момент 2025 року.

Google Pixel

За логікою, я повинен відмовляти вас від покупки Pixel 6 і Pixel 6 Pro, але в 2024 році компанія додала 2 додаткові роки оновлень Android, при цьому вартість смартфонів не змінилася.

Зрозуміло, найкращим варіантом по співвідношенню ціна-якість все ще залишається Pixel 8, але і Pixel 6, і Pixel 7 все ще актуальні і здатні радувати своїм головним плюсом – камерою.

Чого не скажеш про серію “A”, яка не сильно відрізняється за ціною, але на порядок гірше за номерні моделі, навіть без приставки Pro.

Також варто забути про смартфони, випущені до Pixel 6. Єдине, що може підштовхнути вас до покупки Pixel 5, 4, 3 і так далі, – колекціонування.

Pixel 3 – один із найкрасивіших смартфонів на мій погляд

До речі, раніше у Pixel була одна незаперечна перевага – безлімітне Google Фото, але лавочку прикрили, залишивши цю можливість тільки для Pixel 1.

BBK (Oppo, Realme, Vivo, OnePlus)

Всіляко відмовлятиму вас від покупки OnePlus Nord N20 SE, який коштує копійки, але все ще залишається вкрай невдалою моделлю.

Слабка продуктивність, погана оптимізація (чи була взагалі) системи. Простіше кажучи, навіть за 2000 гривень купувати його не варто.

OnePlus Nord CE4 Lite можна було б назвати непоганим, але за мірками 2022 та 2023 років. Зараз купувати смартфон зі Snapdragon 695 – дивна витівка.

З відносно недорогих смартфонів OnePlus я б відзначив OnePlus Nord 4, який не тільки добрий у плані продуктивності та можливостей, але й виділяється матеріалами корпусу.

Смартфон майже повністю виконаний з металу

Realme можу лише хвалити: жодних серйозних провалів компанія не допустила.

Але витрачати гроші на наступні смартфони я не став би: Realme C65, Realme P1 та інші недорогі моделі.

Не можу не згадати про нагрів Realme 12 Pro Plus, з яким я зіткнувся під час використання, але якщо вірити форумам, то проблема була вирішена з оновленнями.

Oppo і Vivo невдалих смартфонів не мають, але ціни, за які продають смартфони цих брендів, завжди завищені. Це варто враховувати чи принаймні порівнювати з конкурентами.

Xiaomi

Провал Redmi у 2024 році на тлі успіхів Poco, швидше за все, збережеться і у 2025 році.

Не знаю, чому Xiaomi вирішили так явно зробити один суббренд гіршим за інший, але на кожну модель від Redmi завжди знайдеться Poco з кращими характеристиками.

Що стосується вибору між Poco X6 Pro і представленим Poco X7 Pro, то, безумовно, останній буде у всьому кращим (нехай і ненабагато). Тому якщо і купувати в 2025 році Poco X6 Pro, то не дорожче за 12 тисяч гривень.

Власники Poco X6 Pro, напевно, зацікавляться реальними фотографіями, зробленими на камеру Poco X7 Pro.

Poco F6 все ще непоганий, як і Poco F5, але, судячи з усього, в Poco F7 встановлять Snapdragon 8S Elite, батарею на 7000 мАг і основну камеру від Sony. Тому я почекав би презентації.

За флагманами Xiaomi все ще простіше: будь-який смартфон до Xiaomi 13 купувати я не став би, особливо враховуючи, що Xiaomi 13 зараз можна купити за зовсім невеликі (щодо можливостей) гроші.