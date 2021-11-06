Які ще серіали подивитись, якщо сподобалась «Гра в кальмара»

Цієї осені «Гра в кальмара» зібрала багато хайпу і не дивно, що глядачі зацікавилися серіалами з подібною тематикою. Спостерігати за тим як йдуть ігри на виживання дуже цікаво, та й жанр цей не обділений увагою – можна вибрати історію на будь-який смак.





Ми підготували список, у якому зібрані серіали, схожі на «Гру в кальмара». Подібні сюжети зустрічаються серед східних дорів, аніме та численних західних проектів. Є як захоплюючі трилери, так і близькі концептуальні роботи, де розкриваються жорстокі проблеми сучасного суспільства.

№10 – Паніка

IMDB: 6.5

Насправді корейський хіт навіть у 2021 році був не першим роздумом на тему ігор на виживання – ще у травні платформа Amazon Prime представила «Паніку». Дія розгортається у сільській глушині, животіти в якій – тортури, а вихід у молоді один – взяти участь у нелегальній грі, де переможець отримує купу грошей та квиток у світле життя, а решті учасників уготована смерть. Паніка не удостоїлася порівнянного з корейським аналогом хайпу, але, якщо ви шукайте історію зі схожим сюжетом – можна ознайомитися.

№9 – Комендантська година

IMDB: 6.1

Топ серіалів був би не повний без цього британського трешу, у хорошому розумінні цього слова. Історія просто нашпигована кліше – у світі буйствує вірус, який перетворює людей на зомбі-вампірів, єдиний захист від нього – дотримання суворої комендантської години в нічний час доби. Тим, кому такі обмеження не подобаються, пропонується участь у смертельній вуличній гонці, переможець якої отримує квиток на Острів, вільний від монстрів та гніту уряду. Хорор тут чергується з відверто комедійними моментами, є чимало класних акторів (Шон Бін, Біллі Зейн), так що як розрядка для мозку підійде якраз.

№8 – Квест

IMDB: 6.0

Російський серіал, який із погляду закрученості сюжету може дати фору більшості представників списку. Звичайна вечірка в клубі обертається кошмаром – усі присутні отруєні невідомою отрутою, більшість загинула на місці, але групі «щасливчиків» пощастило – їм доведеться пройти низку випробувань, а найуспішнішим як нагорода збережуть життя. Дія серіалу відбувається в Ризі, героям потрібно розгадати загадки з минулого Якова Брюса – помічника Петра l, який мав містичну репутацію масона та чаклуна, а також зрозуміти, що за ляльковод стоїть за цим смертельним квестом.

№7 – Найнебезпечніша гра

IMDB: 6.9

Список серіалів схожих на «Гру в кальмара» продовжує вкрай оригінальний проект – серії по сім хвилин, у головних ролях оскароносний Крістоф Вальц та Ліам Хемсворт. Задум не новий – молодий бізнесмен перебуває у плачевному фінансовому становищі, а тут на нього звалюється ще й смертельне захворювання. Але раптово це відкриває можливості – чоловікові випадає шанс взяти участь у полюванні на людину, де мішенню призначено стати йому самому. Протягом 24 годин його намагатимуться вбити, а кожна секунда цих смертельних перегонів буде непогано оплачуватись і забезпечить майбутнє його родині.

№6 – Гра на виживання

IMDB: 7.3

Якщо не знаєте, який серіал схожий на «Гру в кальмара» подивитися, зацініть «Гру на виживання». Групу людей відправили в Тайгу для зйомки реаліті-шоу, де вони мають без їжі та зв’язку дістатися до заданої точки, продемонструвавши навички виживання. Але дуже скоро ситуація виходить з-під контролю і виживати доводиться не на рівні пошуку харчування, а по-дорослому – на героїв починають полювати невідомі, тут би самому не стати чиєюсь їжею. Знято все без цензури, тож суворо 18+.

№5 – Кайдзі

IMDB: 8.3

Аналог серіалу «Гра в кальмара» зі світу аніме, який явно дивилася і навіть копіювала команда Netflix. Тут сюжетні подібності досягають апогею – головний герой такий самий ледар, що пропалює життя за азартними іграми, як персонажі корейського хіта. Опинившись у ситуації, коли на шиї висить вантаж непомірного боргу, Кайдзі Іто вирушає на Корабель Надії, де має шанс відігратися, але як ставка належить закласти власну свободу. Тут один раунд у камінь-ножиці-папір може тривати половину хронометражу серії, але сценарій прописаний так динамічно, що напруженню позаздрять багато культових трилерів.

№4 – Аліса в Пограниччі

IMDB: 7.7

Дорами схожі на «Гру в кальмари» знімають не лише в Кореї. Японська «Аліса в Пограниччі» розповідає про трійцю молодих людей із Токіо. Їхнє життя є жалюгідним видовищем – ігроман, прогульник і безробітний, доля не обіцяє їм нічого доброго. Але раптово друзі опиняються в абсолютно незнайомій, спорожнілій версії столиці, яка поділена на ігрові арени. Новини наступні – тепер вони учасники гри, де купки людей мають вибивати право зберегти своє життя у смертельних сутичках. Основною темою серіалу є боротьба розумів: вирішуватиметься завдання на логіку та кмітливість. Загалом дуже близька історія, місцями навіть глибша і цікавіша, ніж горезвісний «Кальмар».

№3 – Безсоння

IMDB: 7.0

Цей російський серіал пройшов майже непоміченим, але тепер зрозуміло, що він просто випередив час. Впливові олігархи тратять час за азартними іграми, але виграші в казино їх більше не вставляють, багатіям потрібно щось сильніше. І це щось є – тоталізатор, що проходить раз на рік, де розігруються фантастичні суми, а можна ставити тільки на людей. Учасники теж мають зробити ставку – своє життя. З десяти чоловік лише останній, хто не засне, залишиться з грошима, решту вб’ють. Маловідомі особи в акторському складі не повинні бентежити – знято «Безсоницю» оригінально, і подумати тут справді є над чим.

№2 – Гра брехунів

IMDB: 8.0

Якщо ви шукаєте корейський серіал, схожий на «Гру в кальмара», це він. «Гра брехунів» вийшла задовго до хіта Netlifx, ще 2014 року. Сюжет нетривіальний – дівчина отримує дивну коробку, в якій лежить мільйон доларів та запрошення зіграти у незнайому гру. Власне, вона вже почалася, і вийти з гри можна лише повернувши мільйон через місяць, а переможцем буде той, хто відбере гроші в інших гравців за допомогою хитрощів та підступності. На відміну від «Кальмара» тут немає гори трупів та кривавих сцен, але в серіалі чудова картинка, багато динаміки та жодного картонного персонажа – виглядає дуже бадьоро.

№1 – Чорне дзеркало

IMDB: 8.8

Близький не формою, але за духом серіал. Адже «Гра в кальмара» це насамперед історія про недоліки сучасного суспільства, а лише потім шоу про ігри зі смертельними наслідками. «Чорне дзеркало» також бере соціальні недосконалості і вдумливо їх препарує. Кожна серія – новий сюжет, що пропонує глядачеві задуматися то про соціальний рейтинг, то про вплив технологій на наше життя, і нагадує, що далеко не всі дії сучасної людини розумні. Це складний та багатошаровий проект, який грає у різних жанрах: від наукової-фантастики до чорної сатири. Маст-сі для всіх, хто за переглядом серіалу хоче отримати ще й їжу для розуму.