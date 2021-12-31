Huawei вигадала хитрий спосіб вислизнути з-під санкцій США

В найближчому майбутньому Huawei може обзавестися власним заводом з виробництва мікросхем. Це дозволить їй не залежати від TSMC, яка випускала для неї всі чіпи і в даний час перебуває під впливом американської влади. Допомогу у будівництві фабрики Huawei надасть компанія SMIC – найбільший китайський виробник напівпровідників, який потрапив у «чорний список» США у грудні 2020 року.





Вихід є завжди

Компанія Huawei має намір побудувати власний завод із виробництва мікросхем, щоб не залежати від сторонніх компаній. Як пише портал GizmoChina, допомогу в цьому надасть компанія SMIC.

SMIC – це найбільший у Китаї контрактний виробник мікросхем. У загальносвітовій статистиці він займає п’яту сходинку з 5-відсотковою часткою ринку (дані Statista.com за III квартал 2021 р.). Попереду нього американські GlobalFoundries (6,1%) та UMC (7,3%), потім корейська Samsung (17,1%) та світовий лідер – тайванська TSMC, яка утримує 53,1-відсоткову частку.

У Huawei своїх фабрик поки немає, і це єдине, що зупиняє її від виробництва власних процесорів. Розробкою чипів займається її дочірнє підприємство HiSilicon. Роками процесори цієї компанії випускала TSMC, проте вона за рішенням влади США вільна виробляти для Huawei процесори виключно за нормами, що давно застаріли.

У Huawei та SMIC є багато спільного. Крім того, що вони обидві дислокуються в КНР, їх обох не злюбила американська влада. США планомірно знищують Huawei з весни 2019 р., а SMIC із грудня 2020 р. перебуває у «чорному списку». Цей факт означає, що SMIC, крім іншого, не має права використовувати американські комплектуючі та технології у своїй роботі. На Huawei це обмеження теж поширюється.

Вигідне для Huawei партнерство

Поки що немає даних, коли і в якому китайському місті Huawei збирається побудувати свою спільну зі SMIC фабрику. За попередніми прогнозами порталу Huawei Central це буде Шеньчжень, а обсяг інвестицій у підприємство може становити десятки мільярдів доларів. Не виключено, що частину коштів вкладуть китайська влада.

Наявність у Huawei власного заводу означатиме повну її незалежність від інших виробників. Немає інформації, який саме техпроцес вона збирається освоїти, однак у розпорядженні HiSilicon є досвід розробки 5-нанометрових мобільних процесорів. Ще в жовтні 2020 року вона показала CPU Kirin 9000, виконаний за цією технологією. Він ліг у основу Android-смартфонів лінійки Mate 40.

Плани, що далеко йдуть

Як пише Huawei Central, китайський техногігант хоче заручитися підтримкою не тільки SMIC, а й партнерів тайванської TSMC, які постачають їй сировину та обладнання для виробництва напівпровідників. Huawei запропонувала їм співпрацю в обмін на значні фінансові вливання.

Представники напівпровідникової галузі вважають, що на одній фабриці Huawei не зупиниться. На їхню думку, компанія збирається звести мережу заводів, щоб максимально захистити себе від дефіциту мікросхем, у тому числі на тлі санкцій. Такий підхід дозволить їй випускати чіпи не тільки для себе, а й для сторонніх китайських компаній, тобто стати контрактним виробником.

Щодо всього цього Huawei поки що не робила жодних заяв. Тим часом, 28 грудня 2021 р. вона започаткувала в Китаї нову компанію з виробництва високоточних виробів. Статутний капітал становив 600 мільйонів юанів ($94,17 млн ​​за курсом на 30 грудня 2021 р.).

Як у Huawei відібрали процесори

Huawei стала одним із перших важелів тиску на Китай з боку американського уряду в рамках торгової війни. Її розв’язав колишній Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) у 2018 році.

Першим етапом стала заборона у травні 2019 р. американським ІТ-компаніям, включаючи Google, працювати з Huawei, і наступні місяці від роботи з нею почали відмовлятися і компанії з інших країн.

До TSMC Трамп дістався наприкінці весни 2020 р. 11 травня 2020 р. компанія на «прохання» США розпочала переговори з владою цієї країни про будівництво свого заводу на її території, які завершилися успіхом 15 травня 2020 р. А ще через три дні Трамп заборонив їй робить чіпи для Huawei.

На той момент Huawei була одним із трьох найбільших клієнтів TSMC, проте заборона на співпрацю з нею, що набула чинності у вересні 2020 р., ніяк не позначилася на її лідерських позиціях. У жовтні 2020 р. Трамп змилостивився і скасував свій наказ, хоч і частково . TSMC може випускати процесори Huawei, але максимум 28-нанометрові. На грудень 2021 року ці норми давно застаріли.