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Xiaomi 12X, найдешевший Xiaomi 12, показали на живих фото

31.12.2021
1 хвилина на прочитання
Xiaomi 12X
Xiaomi 12X

Xiaomi 12X коштує від $500. Пристрій майже не відрізняється від Xiaomi 12. І виглядає строго та стильно.


Портал MyDrivers опублікував безліч яскравих реальних фотографій смартфона Xiaomi 12X. Йдеться про версію в блакитному кольорі.

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Новинка, нагадаємо, відрізняється від базового Xiaomi 12 лише:

  1. Замість флагманської однокристальної системи Snapdragon 8 Gen 1 усередині стоїть Snapdragon 870. Чи істотний це недолік? Не зовсім. Snapdragon 870 досить продуктивна SoC і, на відміну від Snapdragon 888 та 8 Gen 1, у неї немає проблем із перегрівом.
  2. Немає швидкого бездротового заряджання потужністю 50 Вт.
  3. Відсутня реверсивне заряджання.
  4. Все більше ніякої різниці немає.

У девайса 8 чи 12 ГБ ОЗУ, накопичувач на 128 чи 256 ГБ. Місткість акумулятора дорівнює 4500 мАг.

Є швидка 67-ватна провідна зарядка. Екран у гаджета 6,28-дюймовий. Використовується 120-герцова OLED-панель з роздільною здатністю Full HD+.

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31.12.2021
1 хвилина на прочитання

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