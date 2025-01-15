DJI Flip – компактний дрон, який можна скласти

Китайська компанія DJI випустила новий дрон – DJI Flip, який виділяється компактною складаною конструкцією, легкою вагою (менше 249 г), а також потужною камерою з 1/1,3-дюймовим CMOS-сенсором на 48 Мп.

Дрон здатний залишатися в повітрі до 31 хвилини на одному заряді. Камера DJI Flip підтримує відеозйомку з роздільною здатністю 4K при 100 кадрах на секунду. Також доступні професійні функції, такі як колірний режим 10-біт D-Log M, FocusTrack, MasterShots і Hyperlapse, що дають змогу знімати вражаючі кадри. Для запобігання пошкоджень під час складання дрон обладнаний захистом пропелерів.

Модель сумісна з фірмовими контролерами RC 2 і RC-N3. Дальність польоту становить до 13 км. Передача відео здійснюється у форматі 1080p за 60 кадрів на секунду завдяки технології OcuSync 4.0 (O4).

Вартість DJI Flip починається з $439 за базову версію, а розширений комплект Fly More Combo обійдеться в $779.