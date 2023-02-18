Samsung Galaxy S23 Ultra не зміг зайняти гідного місця у рейтингу камерафонів

Samsung представила свої нові флагмани 1 лютого, і багато хто чекав, щоб побачити, як найдорожча модель Galaxy S23 Ultra з 200-мегапіксельним датчиком ISOCELL HP2 покаже себе в тесті камер DxOMark.

Очікування добігло кінця, і з’явилися перші результати. Експерти дали оцінку камерам S23 Ultra “всього” в 140 балів. Це, безумовно, відмінний результат, але в рейтингу кращих камерофонів новий флагман займає лише десяте місце , розділяючи його з Google Pixel 7 та Vivo X90 Pro+. Новинка розташувалася нижче Huawei Mate 50 Pro, Apple iPhone 14 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra та Honor Magic 4 Ultimate. Словом, напівперемога.

За фотографування девайс набрав 139 балів , а на тесті відеозапису – 137 балів.

Згідно висновку DxOMark, камера Galaxy S23 Ultra упевнено відпрацьовує майже скрізь. Експерти похвалили широкий динамічний діапазон, рівень деталізації, автофокус та стабілізацію відео. Найвищий бал S23 Ultra отримав за можливості телеоб’єктиву – перископ з 10-кратним оптичним та 100-кратним цифровим зумом у корейців найкращий у преміум-сегменті.

Серйозні проблеми були помічені насамперед в умовах низького освітлення: S23 Ultra страждає від затримок при нічній зйомці, втратах деталей на обличчях, шуму при зйомці у приміщенні та нестабільності у сценах з контровим світлом.

Загалом камеру флагмана назвали гарною та збалансованою , але вона не здивувала DxOMark , як у випадку інших пристроїв, які перевершують S23 Ultra у турнірній таблиці.