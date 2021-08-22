Електромобіль Volkswagen загорівся після завершення зарядки (відео)

У голландському місті Гронінген після відключення від вуличного зарядного пристрою раптово загорівся електрокар Volkswagen ID.3. Господиня машини швидко відреагувала на спалах і покинула її разом зі своєю дитиною. Машина згоріла повністю.





Виробник приступить до розслідування інциденту найближчим часом, щоб з’ясувати причини загоряння. Відзначається, що це перший зареєстрований випадок загоряння цієї моделі, але відкликання машин вже було у 2020 році через проблеми з захисним заземленим проводом.

Передбачається, що причиною загоряння могла стати висока температура на вулиці, оскільки акумуляторні батареї, встановлені в електрокарах, небезпечні при впливі високих температур.