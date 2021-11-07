Ілон Маск передумав роздати 6 мільярдів доларів бідним

Світ влаштований несправедливо, в цьому в черговий раз допомогла переконатися пандемія коронавірусу – поки люди по всій планеті зазнають падіння доходів і рівня життя, стан найбагатших мільярдерів зростає швидше, ніж у доковідні часи.





У ситуації, що склалася, розумно вимагати від капіталістів допомоги та роботи на благо людства – таку думку останнім часом активно педалюють відомі політичні діячі, у спробах заробити собі пару електоральних очок. Заклики зазвичай звучать у нікуди, але нещодавно у Твіттері виник дуже цікавий діалог за участю Ілона Маска, який привернув до себе увагу світової преси.

Ілоне, а грошей даси?

На тлі закликів влади багатьох країн до посильного внеску мільярдерів у загальний добробут не витримав Ілон Маск. В одному інтерв’ю він заявив, що, мовляв, а чи заслужили ви своєю попередньою роботою довіру? Більше податків заплатити багато розуму не треба, а ось розпорядитися ними грамотно – з цим в урядів проблеми. Подібний вислів міг би і загубитися, але на противагу виступив голова всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі. За його словами, за минулий рік 400 найбагатших людей США приросли статками 1.8 трильйона доларів, а 0.36% від цієї суми, тобто всього 6 мільярдів, могли б кардинальним чином виправити ситуацію з голодом у світі і врятувати 46 мільйонів людей.

Через день, коли з’явилася новина, що Ілон Маск заробив за день 36 млрд і став найбагатшою людиною в історії, Бізлі звернувся особисто до нього та попросив 1/6 від цієї суми.

Гроші є, але ви все одно тримаєтеся

Містер Бізлі вже їхав на захід сонця на білому коні, але найбагатша людина на Землі відповіла: «Якщо WFP зможе конкретно описати, як саме 6 мільярдів доларів вирішать проблему голоду у світі, я продам акції Tesla прямо зараз і зроблю це».

Це могли б бути найлегші 6 мільярдів доларів в історії існування всіх благодійних організацій, але Бізлі явно не очікував такого розвитку подій, а тому видав на-гора загальні фрази в дусі «проблему не вирішимо, але зробимо світ трохи кращим».

$6B не вирішать проблему голоду у світі, але запобіжать геополітичній нестабільності, масовій міграції і врятують 42 млн. осіб на межі голоду. Також допоможуть у боротьбі з безпрецедентною кризою через Covid/регіональні конфлікти/кліматичні кризи Девід Бізлі

На цій ноті діалог двох чоловіків затих. Бізлі додав, що готовий зустрітися будь-де – на Землі чи в космосі – щоб показати Маску, як працюють його люди та презентувати план, але Ілон Маск більше не відповідав на пости представників WFP

Ймовірно, крапка в історії ще не поставлена, але подія вкотре підсвітило дві основні біди, існування яких навряд чи дозволить людству подолати фундаментальні проблеми дисбалансу життя. Капіталісти, що заробили гроші, живуть у світі жорстких цілей і метрик їх виконання – грошей дамо, якщо ви доведете, що проблему можна ефективно вирішити. З іншого боку, люди, які взяли на себе зобов’язання щодо облаштування світу, які потребують грошей, але до ладу не знають, що з ними робити – потрібні мовляв і все, а там розберемося.

Загалом, бідоласі Ілону вкотре не довелося врятувати людство, а шкода.