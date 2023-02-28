Представлений унікальний смартфон Nokia G22 – ремонтується вдома за кілька хвилин

HMD представила на виставці MWC новий бюджетний смартфон Nokia G22, головною особливістю якого є можливість швидкого ремонту самим користувачем. Конструкція апарата була розроблена так, щоб спростити найпоширеніші типи ремонту – заміну розбитого екрана, зарядного порту та акумулятора.

На презентації керівник відділу продуктів HMD Адам Фергюсон успішно замінив батарею Nokia G22. Він відкрив корпус за допомогою пластикового інструменту, схожого на гітарний медіатор, та від’єднав кабель, щоб витягти батарею. Весь процес зайняв близько п’яти хвилин. За словами Фергюсона, подібна заміна АКБ у попередніх смартфонах Nokia або у багатьох конкуруючих моделях займає близько 90 хвилин.

У HMD кажуть, що співпрацюють з компанією з ремонту електроніки iFixit, щоб забезпечити клієнтів необхідними запасними частинами, інструментами та інструкціями протягом найближчих 5 років. Ціни на запчастини для Nokia G22 від iFixit варіюються від $23 за новий зарядний порт до близько $54 за заміну дисплея.

Технічні характеристики Nokia G22 стандартні для бюджетної моделі. Смартфон отримав 6.52-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 720p, частотою 90 Гц і краплеподібним вирізом для 8-мегапіксельної селфі-камери, а також тріо задніх камер, включаючи 50-мегапіксельну основну, і дві затички з роздільною здатністю 2-. Апарат працює на базі процесора Unisoc T606 і має 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної пам’яті. Розблокування здійснюється за допомогою сканера відбитків пальців, розташованого збоку, крім того, Nokia G22 отримала захист від пилу та води за стандартом IP52.

Апарат буде поставлятися з Android 12, операційною системою, що вийшла 2021 року. Оновлення обіцяють протягом 2 років і ще 3 роки на смартфон будуть надходити оновлення безпеки. Nokia G22 з’явиться у продажу 8 березня у країнах ЄС за 179 євро.