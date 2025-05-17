Samsung Galaxy S25 Edge не сильно сподобався користувачам

У травні 2025 року Samsung представила флагман Galaxy S25 Edge з корпусом товщиною 5,8 мм. Ресурс Android Authority не тільки випустив огляд на пристрій, але і запитав своїх читачів, що вони думають про новинку.

Опитування провели на сайті Android Authority, в X (Twitter) і на YouTube. Більше 70% користувачів не вважають Galaxy S25 Edge чимось видатним. Народ, крім іншого, критикує новий флагман за високу ціну, яка починається від 1100 доларів. При цьому за характеристиками апарат довелося урізати. Це плата за тонкий корпус.

Людям не подобається потужність зарядки, яка становить всього 25 Вт. Від акумулятора ємністю 3900 мА*год користувачі теж не в захваті. Це мало за мірками 2025 року. Навіть у базового Galaxy S25 батарея більша на 100 мА*год, а у S25+ — на всі 1000 мА*год.

»6,7-дюймовий дисплей Quad HD з акумулятором на 3900 мАгод у 2025 році? Це жалюгідно», — один з користувачів.

Що завадило Samsung використовувати кремній-вуглецеву батарею підвищеної ємності, як це роблять китайські конкуренти, незрозуміло.

Без позитивних коментарів не обійшлося. Деякі пишуть, що тонкий корпус — це хоч якась інновація на застійному ринку смартфонів.